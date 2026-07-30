De ce costul total al unui credit contează mai mult decât rata lunară (P)

O rată mai mică nu înseamnă automat un credit mai ieftin

Este perfect normal să te uiți prima dată la rata lunară deoarece influențează bugetul familiei și îți arată dacă îți permiți sau nu creditul. Totuși, rata reprezintă doar o piesă dintr-un calcul mult mai mare, iar valoarea sa poate fi influențată de perioada de rambursare.

Un exemplu simplu explică foarte bine situația. Un credit de 10.000 lei rambursat în 24 de luni poate avea o rată mai mare decât unul întins pe 48 de luni. Cu toate acestea, varianta pe 48 de luni ajunge, în multe situații, să coste semnificativ mai mult la final, deoarece dobânda se aplică pentru o perioadă mai lungă. Aplica pentru un credit de nevoi personale în condiții avantajoase!

Rata lunară spune doar o parte din poveste

Este normal să îți dorești o rată pe care să o poți plăti fără să îți dezechilibrezi bugetul. Chiria, utilitățile, alimentele și celelalte cheltuieli nu dispar după contractarea unui credit, iar echilibrul financiar rămâne important pe toată perioada rambursării.

În același timp, ratele mai mici sunt mai comune pentru că împrumutul este întins pe o perioadă mai lungă. Dacă analizezi doar valoarea lunară, există riscul să alegi o variantă care pare convenabilă la început, dar care ajunge să coste considerabil mai mult până la închiderea contractului.

Costul total arată cât plătești până la ultima rată

Costul total reprezintă suma tuturor plăților pe care le faci pentru credit. În această valoare intră atât banii împrumutați, cât și dobânda și celelalte costuri prevăzute în contract. Din acest motiv, indicatorul oferă o imagine mult mai completă asupra creditului decât simpla rată lunară.

De exemplu, dacă împrumuți 12.000 de lei, iar la final rambursezi 15.400 de lei, diferența de 3.400 de lei reprezintă costul finanțării. Atunci când compari două credite cu aceeași valoare, această cifră spune mult mai multe decât o rată lunară care diferă cu doar câteva zeci de lei.

DAE merită privită înainte de orice comparație

Dobânda Anuală Efectivă, cunoscută sub denumirea de DAE, este unul dintre cele mai utile repere atunci când analizezi mai multe credite. Include dobânda și costurile prevăzute în contract, motiv pentru care permite o comparație mult mai corectă între produse asemănătoare.

De exemplu, două credite de 20.000 de lei pot avea rate lunare apropiate, însă valori DAE diferite. La prima vedere diferența pare mică, însă după câțiva ani suma achitată poate varia cu sute sau chiar mii de lei. O simplă verificare de câteva minute îți poate economisi o sumă importantă fără niciun efort suplimentar. Dacă alegi un credit cu dobândă variabilă, urmărește și indicele ROBOR, deoarece modificările acestuia se pot reflecta în valoarea ratei lunare pe durata contractului.

Perioada de rambursare influențează fiecare leu plătit

Durata creditului are un impact direct asupra costului final. O perioadă mai lungă reduce presiunea asupra bugetului lunar, însă mărește, de regulă, suma totală pe care o vei rambursa. Mulți oameni descoperă acest lucru abia după ce citesc graficul de rambursare până la capăt.

Dacă ai posibilitatea să alegi între 24 și 48 de luni, merită să compari ambele variante până la ultima plată. Diferența dintre cele două poate ajunge la câteva mii de lei, iar acei bani pot însemna un concediu, renovarea unei camere sau un fond de rezervă pentru situații neprevăzute.

Acum vei ști ce ai de făcut atunci când te interesează să aplici pentru un credit de nevoi personale!