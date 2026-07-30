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Tánczos Barna, după ce s-a întâlnit cu reprezentanții oierilor: Îi asigur pe fermieri că am înțeles mesajul

Vicepremierul, Tánczos Barna, care asigură interimatul la Ministerul Agriculturii i-a primit la Palatul Victoria pe crescătorii de oi care au protestat joi la București și au cerut demiterea președintelui ANSVSA.
Tánczos Barna, după ce s-a întâlnit cu reprezentanții oierilor: Îi asigur pe fermieri că am înțeles mesajul
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
30 iul. 2026, 18:21, Economic
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Viceprim-ministrul interimar Tánczos Barna a fost mandatat de prim-ministrul interimar Ilie Bolojan să primească la sediul guvernului delegația crescătorilor de ovine care au protestat joi în București.

Potrivit unui comunicat de presă al guvernului, fermierii au prezentat o listă de revendicări, care s-au concentrat în principal pe solicitarea de schimbare a președintelui ANSVSA, acuzând lipsa de dialog, și au cerut urgentarea soluțiilor pentru ieșirea din criză și compensarea pierderilor suferite din cauza blocării exportului de ovine.

Tánczos Barna i-a asigurat pe reprezentanții fermierilor că-i va transmite lui Ilie Bolojan doleanțele sectorului de ovine care vor fi analizate cu prioritate în perspectiva stabilirii unor soluții urgente care să răspundă problemelor cu care aceștia se confruntă.

Totodată, conform aceleiași surse, Tánczos Barna i-a informat pe fermierii veniți la București că a cerut ANSVSA să finalizeze planul de măsuri pentru crearea unui sistem riguros și credibil de trasabilitate și de control al mișcării animalelor, astfel încât România să demonstreze că are capacitatea să gestioneze aspectele ce țin de controlul bolilor.

„În cursul zilei de astăzi, am avut ocazia să mă consult cu domnul premier și posibilitatea de a-l informa de solicitările fermierilor cu care m-am întâlnit la Palatul Victoria. Îi asigur pe fermieri că am înțeles mesajul. Zilele acestea o nouă echipă de experți de la ANSVSA și mediul academic vor prezenta planul pentru ieșirea din criză, care va fi dezbătut săptămâna viitoare atât cu Colegiul Medicilor Veterinari,  cât și cu reprezentanții fermierilor și experții Comisiei Europene, după care va fi înaintat și oficial Comisiei. Îi asigur pe fermieri, că o decizie în ceea ce privește conducerea ANSVSA va fi luată la nivelul Guvernului în cel mai scurt timp posibil” – a declarat viceprim-ministrul Tánczos Barna, după întâlnirea cu reprezentanții oierilor.

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