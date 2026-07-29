Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Imnului Național: Avem datoria să lăsăm o Românie mai puternică

„Astăzi, de Ziua Imnului Național, ne amintim că simbolurile unui stat au valoare atunci când sunt susținute de faptele oamenilor și de încrederea pe care o construim împreună”, a scris Bolojan, pe Facebook.

Premierul interimar a arătat că „«Deșteaptă-te, române!» este un simbol al continuității statului român și al valorilor care ne unesc. Respectul pentru imn înseamnă și respect pentru cei care au contribuit la libertatea, demnitatea și dezvoltarea acestei țări”.

Bolojan a afirmat că generațiile actuale au responsabilitatea de a lăsa în urmă o țară mai bine administrată și mai puternică.

„Avem datoria să lăsăm generațiilor viitoare o Românie mai puternică, mai bine administrată și mai unită. Acest lucru se realizează prin muncă, seriozitate și responsabilitate”.

La finalul mesajului, Bolojan le-a urat românilor „La mulți ani!”.