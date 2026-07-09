O podea realizată din unt de arahide a fost inaugurată la un muzeu din Olanda. S-au folosit sute de kilograme de unt de arahide

Peste 800 de kilograme de unt de arahide au fost utilizate la crearea unei podele dintr-un muzeu din Olanda, potrivit AP.

Podeaua, un omagiu adus unui artist olandez

Opera de artă reprezintă un omagiu adus artistului olandez Wim T. Schippers, decedat luna trecută.

Artistul a murit la vârsta de 83 de ani și a creat „Pindakaasvloer”. Denumită și „podeaua cu unt de arahide” aceasta a fost creată în 1969.

Lucrarea a fost dezvelită joi la Depot-ul Muzeului Boijmans Van Beuningen din orașul portuar olandez Rotterdam. Podeaua va face parte dintr-o expoziție de două luni, potrivit sursei.

Schippers a fost un personaj nonconformist îndrăgit în Olanda. Totodată, a fost și vocea unor personaje preferate de olandezi.

El a creat opere absurde și caraghioase, care au contestat ideile convenționale despre semnificația artei.

„Nu-i așa că este fantastic că stăm cu toții aici și ne uităm la unt de arahide?”, le-a spus Schippers jurnaliștilor adunați la Muzeul Central din Utrecht în 1997. Atunci, Pindakaasvloer a fost expus pentru a doua oară.

Podeaua din unt de arahide, parte a unei serii de lucrări

Schippers a creat lucrarea ca parte a unei serii de pardoseli. Aceasta includea și pardoseli acoperite cu cioburi de sticlă și sare, mai arată sursa citată.

Aroma este cea care persistă în mintea multora dintre cei care văd lucrările. Personalul muzeului i-a îndrumat pe vizitatori la vernisaj să „urmeze mirosul”. Acesta plutea pe lângă casa de bilete, la trei etaje mai jos, unde este expusă opera de artă.

Un indicator de la intrarea în muzeu avertizează vizitatorii cu alergii la arahide că este posibil să nu dorească să intre.

S-au utilizat 40 de găleți de unt de arahide

Săptămâna trecută, doi angajați ai muzeului au avut nevoie de câteva zile pentru a întinde 40 de găleți cu unt de arahide. Cantitatea a fost întinsă pe un hexagon de 25 de metri pătrați.

Înainte de moartea sa, muzeul și Schippers au discutat despre cum să recreeze lucrarea în viitor. Acelștia au elaborat un plan vast care includea cerința de a aplica untul de arahide „cât mai lin și plictisitor posibil”. De asemenea, planul prevedea că „nimeni nu are voie să stea în picioare sau să se întindă pe untul de arahide”.