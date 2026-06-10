Tablou de Magritte, găurit cu un con de pin de un băiat de cinci ani

Un băiat în vârstă de cinci ani a găurit tabloul „Castelul din Pirinei” al lui René Magritte, relatează Le Figaro.

Copilul vizita Muzeul Israelului din Ierusalim împreună cu familia sa. Băiatul a aruncat accidental un con de pin în pictură.

Tabloul, în curs de restaurare

Conul a perforat o parte din pictură. Aceasta a fost mutată în laboratorul de conservare al muzeului, unde este în prezent în curs de restaurare.

„Suntem obișnuiți să restaurăm picturi și obiecte care sosesc în stare proastă, inclusiv lucrări păstrate de la Holocaust ”, a declarat Sharon Tager, șefa departamentului de conservare din cadrul muzeului.

„Primul pas este tratarea suportului, deoarece pânza a fost perforată. Începem prin a restaura pânza la nivelul său original, apoi o coasem la loc și tratăm diferitele straturi de vopsea în ulei.”, a mai explicat Tager, potrivit sursei.

Opera de artă nu avea niciun sistem de protecție

Tabloul „Castelul din Pirinei” a fost creat de René Magritte în anul 1959. Pictura a fost achiziționată de muzeu în 1985 și face parte din colecția permanentă a Muzeului Israelului din Ierusalim.

Lucrarea, care înfățișează o stâncă uriașă, în vârful căreia se află un castel, era expusă fără sticlă sau sistem de alarmă. Motivul lipsei de protecție era oferirea vizitatorilor posibilitatea să o „examineze îndeaproape” și să „se bucure de o experiență unică”, potrivit aceleiași surse.

Doar picturile impresioniste sunt expuse sub „sticlă de foarte înaltă calitate, practic invizibilă”, a explicat instituția israeliană.