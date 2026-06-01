O banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Povestea celebrei opere de artă

O banană care făcea parte din celebra operă „Comedian”, realizată de artistul italian Maurizio Cattelan, a fost furată dintr-un muzeu din estul Franței, au anunțat reprezentanții instituției.
Sursa foto: Mediafax Foto/AP/Matt Rourke
Oana Antipa
01 iun. 2026, 08:03, Life-Inedit
Dispariția fructului a fost observată sâmbătă de un agent de pază. Muzeul Centre Pompidou-Metz a depus ulterior o plângere penală pentru furt împotriva unor persoane necunoscute.

Reprezentanții muzeului au precizat că banana a fost deja înlocuită, astfel încât opera să poată fi expusă în continuare, potrivit Le Monde.

Lucrarea „Comedian” constă într-o banană fixată pe perete cu bandă adezivă și este una dintre cele mai cunoscute creații ale lui Cattelan. Opera a stârnit dezbateri încă de la prezentarea sa, în 2019, la târgul de artă Art Basel Miami Beach, unde a fost oferită spre vânzare pentru 120.000 de dolari.

Valoarea lucrării a crescut semnificativ în ultimii ani. În 2024, antreprenorul din domeniul criptomonedelor Justin Sun a cumpărat o versiune a operei pentru 5,2 milioane de dolari. La câteva zile după achiziție, acesta a mâncat banana în fața camerelor de filmat, la Hong Kong.

Nu este prima dată când opera este afectată. Banana, care este înlocuită periodic deoarece este perisabilă, a fost mâncată și în iulie anul trecut de un vizitator al muzeului francez. Atunci, personalul de securitate a intervenit rapid și a montat un alt fruct, iar instituția nu a depus plângere.

De această dată, conducerea muzeului a decis să sesizeze autoritățile deoarece autorul furtului nu a fost identificat. Reprezentanții instituției au arătat că este al doilea incident de acest fel și că situația ridică și o problemă de respect față de opera de artă.

Cattelan este cunoscut și pentru lucrarea „America”, un vas de toaletă funcțional realizat din aur de 18 carate. În luna martie, un tribunal britanic a condamnat doi bărbați pentru furtul acestei opere, sustrasă în timpul unei expoziții organizate în Regatul Unit. Obiectul a fost dezmembrat după furt și nu a mai fost recuperat.

