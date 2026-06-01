Fenomen misterios. Un lac dispărut a reapărut brusc după 130 de ani, apoi s-a evaporat din nou

Pe o scurtă porțiune din Valea San Joaquin din California, drumurile, câmpurile de roșii, terenurile cultivate cu bumbac și livezile de fistic au făcut loc apei albastre, arată DailyGalaxy.

Acea apă era Lacul Tulare, cunoscut și sub numele de Pa’ashi de către tribul Tachi Yokut.

Odată unul dintre cele mai mari corpuri de apă dulce din vestul Statelor Unite, lacul fusese drenat pentru a face loc terenurilor agricole cu mai bine de un secol în urmă.

Apoi, după o iarnă marcată de curenți atmosferici și topirea abundentă a zăpezilor, acesta a reapărut.

Până în primăvara anului 2023, lacul acoperea peste 100.000 de acri, potrivit raportului din martie 2024 al The Guardian privind reducerea suprafeței Lacului Tulare.

Postul local FOX26 News a raportat că Lacul Tulare a atins o suprafață maximă de aproximativ 120.000 de acri.

La mai puțin de un an distanță, o mare parte din acesta dispăruse din nou.

Lacul Tulare se află în Valea San Joaquin, o regiune agricolă aridă unde vechiul pat de lac fusese de mult transformat în teren agricol.

Fenomenele care au dus la reapariția lacului

Universitatea Northeastern a raportat în februarie 2024 că lacul a revenit după o serie de fenomene meteorologice severe, inclusiv râuri atmosferice care au adus ploi abundente și ninsori în California.

Revenirea lacului Tulare a fost izbitoare, deoarece lacul lipsise în mare parte din peisajul modern de generații întregi.

Northeastern a raportat că lacul a început să dispară la sfârșitul anilor 1850 și începutul anilor 1860, pe măsură ce California a transferat terenurile în proprietate privată, iar coloniștii au drenat terenurile inundate pentru agricultură.

„Un eveniment cu o putere deosebită”

Reapariția lacului Tulare a produs efecte extrem de diferite în întreaga regiune.

Northeastern a raportat că păsările, peștii și amfibienii s-au întors în zonă după reapariția lacului.

Pentru tribul Tachi Yokut, Underhill a descris revenirea lacului ca fiind un eveniment cu o putere spirituală deosebită.

Previziunile inițiale sugerau că Lacul Tulare ar putea rămâne timp de ani de zile. Până în martie 2024, autoritățile locale afirmau că apa se retrăgea mai repede decât se aștepta.

FOX26 a relatat pe 5 martie 2024 că aproximativ 2.600 de acri erau încă sub apă, comparativ cu un maxim de aproximativ 120.000 de acri.