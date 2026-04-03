Când și cum a apărut viața complexă pe Pământ. Fosilele care au rezolvat un mister vechi de decenii

Fosilele, vechi de 539 de milioane de ani, provin din perioada de declin a erei Ediacaran. Până acum, această epocă era asociată cu organisme simple, bidimensionale, care trăiau pe fundul oceanelor fără a se deplasa vertical, conform AP.

Noul studiu schimbă această imagine. Multe dintre fosile aparțin unor animale care se mișcau în trei dimensiuni, înotau prin apă și se hrăneau activ. Aceste trăsături erau considerate specifice perioadei cambriene, care a urmat cel puțin 4 milioane de ani mai târziu.

Prima fereastră reală asupra unei lumi în transformare

„Aceasta este cu adevărat prima fereastră pe care o avem asupra modului în care s-a format biosfera modernă dominată de animale”, a declarat paleontologul Frankie Dunn, de la Muzeul de Istorie Naturală al Universității Oxford, coautor al studiului.

Situri fosilifere similare existau în regiune, dar noul loc oferă straturi geologice clare. Cercetătorii pot urmări, literalmente, trecerea timpului geologic pas cu pas, spune Dunn.

Corpuri simetrice, un salt esențial în evoluție

Printre fosilele identificate se numără unele dintre cele mai vechi animale cu simetrie bilaterală. Aproape toate formele de viață animală de astăzi au trăsături identice pe partea stângă și dreaptă, un cap și un anus.

Până acum, oamenii de știință vedeau urme ale acestor corpuri în sedimente, dar nu și creaturile care le lăsaseră. „Acum știm ce le-a creat, deoarece avem aceste fosile pentru prima dată”, a spus coautorul Ross Anderson, tot de la Oxford.

Rocile confirmă ceasurile genetice

Descoperirea ajută și la soluționarea unui conflict de lungă durată în paleontologie: dezacordul dintre analiza genetică și înregistrarea fosilă.

Analiza genetică sugera de mult că oamenii și stelele de mare au un strămoș comun din perioada Ediacaran. Fosilele nu confirmaseră însă acest lucru până acum.

„Poate rocile și ceasurile sunt mai în acord decât credeam”, a spus Dunn.

Emily Mitchell, paleontolog la Universitatea din Cambridge, a apreciat studiul. A existat mereu o etapă de tranziție între Ediacaran și fauna cambriană, dar până acum nu existau dovezi directe, explică ea.

Cum și de ce s-a schimbat lumea

Viața pe Pământ a început acum aproximativ 3 miliarde de ani. Au mai trecut 2,4 miliarde de ani până la apariția animalelor complexe. Apoi, schimbarea a fost rapidă.

Paleontologul Charles Marshall, de la Universitatea din California, Berkeley, explică viteza acestui salt: sistemele genetice de dezvoltare erau deja suficient de elaborate pentru a permite o diversificare bruscă.

Odată apărute, aceste animale au început să se hrănească unele cu altele și să agite sedimentele marine. Au modificat astfel ciclurile chimice ale planetei.

„Planeta pe care trăim este construită în mare măsură pe fundațiile din Ediacaran și Cambrian”, a spus Duncan Murdock, curator al muzeului din Oxford.