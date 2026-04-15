Cercetătorii au dezlegat misterul unei fosile vechi de 160 de milioane de ani: „N-am mai văzut niciodată așa ceva”

Cu toate acestea, dovezile fosile clare datează doar de acum aproximativ 540 de milioane de ani, lăsând o lacună enigmatică de 160 de milioane de ani în istoria evoluției, potrivit ScienceDaily.

O fosilă din „anii pierduți”

Cercetătorii descriu o fosilă de burete de mare veche de 550 de milioane de ani care se încadrează perfect în acest interval lipsă. Echipa propune, de asemenea, o explicație cheie pentru această lacună: este posibil ca primele bureți să nu fi avut schelete minerale, ceea ce le-a făcut mult mai puțin susceptibile de a se fosiliza.

Această idee ajută la rezolvarea unui paradox de lungă durată din știința evoluției.

Misterul fosilelor de burete lipsă

Oamenii de știință au folosit estimări ale ceasului molecular, care urmăresc acumularea mutațiilor genetice în timp, pentru a sugera că bureții au evoluat pentru prima dată în urmă cu aproximativ 700 de milioane de ani. Cu toate acestea, rocile din acea epocă nu au furnizat fosile de burete convingătoare.

Această discrepanță a alimentat ani de dezbateri între zoologi și paleontologi.

Ea adaugă o piesă importantă la istoria evoluției unuia dintre cele mai vechi animale de pe Pământ și oferă o explicație pentru motivul pentru care fosilele mai vechi au fost atât de greu de găsit. De asemenea, ea face legătura cu întrebările ridicate pentru prima dată de Darwin cu privire la momentul în care a apărut viața animală timpurie.

De ce bureții timpurii s-au fosilizat rar

Într-o lucrare anterioară publicată în 2019, echipa a sugerat că primii bureți s-ar putea să nu fi produs structurile dure, asemănătoare acelor, numite spicule, care definesc bureții moderni.

Examinând registrul fosilelor, cercetătorii au descoperit că spiculele bureților devin mai mineralizate în timp. Cu cât se uitau mai înapoi în timp, cu atât aceste structuri păreau mai organice și mai puțin bazate pe minerale.

Mai târziu, în 2019, echipa a identificat un astfel de caz rar. Au găsit o fosilă de burete conservată într-un strat subțire de rocă carbonatică marină cunoscută pentru captarea organismelor cu corp moale, inclusiv a unora dintre cele mai vechi animale capabile de mișcare.

Un model unic și o dimensiune neașteptată

Dimensiunea sa i-a surprins, de asemenea, pe cercetători.

Regândirea căutării vieții animale primitive

Această descoperire nu numai că ajută la completarea unei părți din registrul fosilelor lipsă, dar schimbă și modul în care oamenii de știință caută forme de viață primitive.