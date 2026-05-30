Cartoful are propria zi internațională. Cum a devenit una dintre cele mai importante culturi agricole

Ioana Târziu
30 mai 2026, 13:00, Life-Inedit
Pe data de 30 mai este sărbătorită Ziua Internațională a Cartofului, potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură.

Cartoful reprezintă un factor cheie al securității alimentare, precum și un element important în agricultură.

Există peste 5.000 de soiuri de cartofi. Acesta oferă o bogăție genetică pentru combaterea dăunătorilor, bolilor și impactului schimbărilor climatice. De asemenea, el ghidează practicile agricole durabile, mai arată sursa.

Originar din Anzi, cartoful a susținut civilizația incașă. Planta este, de asemenea, venerată ca „floarea civilizației indiene antice”.

Cartoful a fost adus în Europa în secolul al XVI-lea și a sprijinit creșterea urbanizării. Mai mult, el a alimentat Revoluția Industrială.

Cartoful a salvat oamenii de la foamete pe parcursul istoriei

În timpul dinastiei Qing din China, cartoful a atenuat foametea și și-a asigurat locul în culturile populației.

Leguma a asigurat securitatea alimentară și în timpul celui de al Doilea Război Mondial, datorită rezistenței sale.

Promovarea cultivării cartofilor contribuie la reducerea sărăciei, la reziliență și la sisteme agroalimentare mai incluzive și mai sustenabile, potrivit aceleiași surse.

De asemenea, cartofii contribuie la mijloace de trai și locuri de muncă, atât pentru oamenii din zonele rurale cât și pentru oamenii din zonele urbane din întreaga lume.

La nivel global, 159 de țări cultivă această legumă.

Un parc de cartofi în munții Anzi

În munții Anzi, lângă orașul Cuzco din Peru, există un parc de cartofi, ce se întinde pe o suprafață de 12.000 de hectare. Parcul reprezintă unua dintre puținele inițiative de conservare, prin care comunitățile locale își gestionează și protejează resursele genetice ale cartofilor. Mai mult, comunitățile îți protejează cunoștințele tradiționale de cultivare a plantelor, mai precizează sursa.

Parcul de cartofi ajută la conservarea cunoștințelor indigene și a tehnologiilor antice, asigurând că producția de soiuri native rămâne sub control local.

Amidonul din cartofi e utilizat ca alternativă sustenabilă

Cartofii sunt folosiți și pentru produsele bio. Amidonul din cartofi este utilizat ca o alternativă sustenabilă la materialele plastice tradiționale. Aceste materiale pe bază de proteine ​​și amidon din cartofi pot fi utilizate pentru diverse ambalaje, cum ar fi recipiente alimentare și capsule pentru medicamente. În plus, nu conțin gluten și sunt ecologice. Aceste caracteristici face cartoful o alegere inteligentă pentru industria alimentară.

