Comoara ascunsă a lui Stalin: 40.000 de sticle de vin, scoase la licitație

Printre loturile care vor fi vândute se află vinuri franceze și georgiene rare, unele vechi de peste două secole. Fondurile vor fi folosite pentru înființarea unei școli de educație viticolă în Georgia.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
29 mai 2026, 15:53, Life-Inedit
Georgia pregătește scoaterea la licitație a unei impresionante colecții de vinuri care i-a aparținut fostului lider sovietic Iosif Stalin.

Colecția, păstrată într-un seif din Tbilisi, a fost desigilată în această săptămână pentru prima dată, relatează The Independent.

Potrivit autorităților georgiene, depozitul conține aproximativ 40.000 de sticle de vin francez și georgian. Unele dintre acestea datează de la începutul secolului al XIX-lea.

Vinuri rare din Franța și Georgia

Colecția include etichete provenite din unele dintre cele mai renumite domenii viticole din Bordeaux.

O parte dintre aceste vinuri au aparținut cândva țarului Alexandru al III-lea al Rusiei și fiului său, Nicolae al II-lea. După Revoluția Rusă din 1917, colecția familiei Romanov a fost confiscată de autoritățile sovietice. Ulterior, Stalin a devenit custodele acesteia.

De-a lungul anilor, liderul sovietic a adăugat în colecție și vinurile sale georgiene preferate.

Banii obținuți vor finanța o școală de vinificație

Veniturile rezultate din licitație vor fi folosite pentru înființarea unei noi școli de educație în domeniul vinului în Georgia.

Irakli Gilauri, proprietarul Gilauri Wines, care a colaborat cu Ministerul Agriculturii din Georgia pentru realizarea proiectului, a declarat că licitația ar putea crește interesul colecționarilor internaționali pentru vinurile georgiene.

Potrivit acestuia, inițiativa va contribui la plasarea Georgiei pe harta marilor colecții de vinuri.

Georgia se promovează drept locul de naștere al vinului

Georgia susține că este una dintre cele mai vechi regiuni viticole din lume.

Autoritățile georgiene invocă dovezi arheologice care indică o tradiție neîntreruptă de producție a vinului de aproximativ 8.000 de ani.

Țara din Caucazul de Sud își promovează astfel imaginea de loc de origine al vinificației.

Legătura lui Stalin cu Georgia

Iosif Stalin s-a născut într-o familie modestă din orașul Gori, situat în estul Georgiei.

El s-a alăturat Partidului Muncitoresc Social-Democrat Rus și a preluat conducerea Uniunii Sovietice după moartea lui Vladimir Lenin, în 1924.

Stalin a condus URSS timp de peste trei decenii, până la moartea sa, în 1953.

Potrivit organizatorilor licitației, liderul sovietic era un consumator pasionat de vin și un colecționar activ, iar colecția păstrată la Tbilisi reflectă atât moștenirea Imperiului Rus, cât și preferința sa pentru vinurile georgiene.

