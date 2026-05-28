Un fermier și-a îmbrăcat oile în armură pentru a alunga lupii. Invenția i-a deranjat pe oameni

Un fermier și un inventator austrieci au ajuns în mijlocul unui scandal din cauza unui costum de protecție neobișnuit pentru oi, potrivit publicației Wochenblatt.

Inventatorul a realizat un costum cu țepi metalici care are rolul să apere oile în fața atacurilor lupilor. Bărbatul, în vârstă de 72 de ani, susține că a lucrat ani de zile la dezvoltarea costumului protector.

Dispozitivul acoperă mare parte din corpul oilor și este prevăzut cu țepi orientați spre exterior, concepuți pentru a împiedica lupii să provoace răni fatale în timpul atacurilor. El spune că a început să lucreze la costum după ce numărul lupilor a crescut foarte mult în regiunea în care locuiește.

Fermierul și inventatorul au provocat un imens scandal

Invenția, prezentată drept o soluție pentru coexistența dintre crescătorii de animale și prădătorii sălbatici, a atras atenția autorităților și a organizațiilor pentru protecția animalelor. O sesizare anonimă a semnalat faptul că o oaie a fost „plasată într-o plasă de sârmă ghimpată pentru a nu fi mâncată de lupul cel rău”.

Ulterior, a izbucnit un întreg scandal, iar împotriva fermierului și a inventatorului au fost depuse plângeri. Ei sunt acuzați de încălcarea legislației privind bunăstarea animalelor și a prevederilor referitoare la creșterea animalelor.

O organizație pentru protecția animalelor a cerut verificarea efectelor pe care costumul le are asupra oilor și a cerut interzicerea utilizării acestuia. Mai mulți experți au respins argumentele inventatorului susținând că prin purtarea costumului se poate provoca suferință inutilă oilor.

Cazul a reaprins dezbaterea din Austria privind metodele de protejare a turmelor și echilibrul dintre conservarea faunei sălbatice și interesele crescătorilor de animale.