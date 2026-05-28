NATO își întărește flancul estic. Germania și Olanda trimit un nou comandament militar în statele baltice

Germania și Olanda vor înființa în acest an un cartier general tactic comun în statele baltice, care va coordona forțele NATO de pe flancul estic al Alianței și va contribui la descurajarea Rusiei.
Andrei Rachieru
28 mai 2026, 17:45, Știri externe
Anunțul a fost făcut joi de Ministerul german al Apărării, într-un context marcat de tensiuni tot mai mari la granițele estice ale Europei, scrie Euronews.

Noul centru de comandă, cunoscut sub numele de 1GNC (German-Netherlands Corps), va avea un rol strategic în regiunea Estonia-Letonia și va prelua atribuții operaționale pe flancul estic al NATO în următoarele luni.

Potrivit autorităților germane, desfășurarea unui nou cartier general tactic în regiune are scopul de a consolida coeziunea NATO și de a întări capacitatea de descurajare împotriva Rusiei.

NATO își întărește flancul estic pentru a răspunde mai rapid amenințărilor Rusiei

Comandamentul 1GNC are capacitatea de a coordona până la 50.000 de militari, dacă situația o va impune. Structura militară va fi responsabilă pentru organizarea exercițiilor NATO, planificarea operațiunilor în eventualitatea unui conflict și conducerea trupelor în cazul izbucnirii unui război.

Unitatea militară comună germano-olandeză își are sediul în orașul Münster din Germania și este activată pentru misiuni NATO atunci când este necesar.

În prezent, forțele NATO din regiunea baltică sunt coordonate de un singur cartier general aflat în Szczecin, Polonia. Noul comandament va oferi Alianței Nord-Atlantice o capacitate operațională suplimentară și o reacție mai rapidă în cazul unor amenințări la adresa securității regionale.

Ministerul german al Apărării a precizat că Germania și Olanda demonstrează astfel disponibilitatea de a-și asuma responsabilități sporite pentru apărarea flancului estic al NATO.

NATO își întărește flancul estic pe fondul amenințărilor hibride din Europa

Comanda structurii 1GNC este rotită între Germania și Olanda, iar Berlinul va conduce unitatea până la începutul anului 2028. În cadrul comandamentului activează personal militar din alte 14 state membre NATO.

Decizia vine într-un moment în care Alianța și Uniunea Europeană avertizează asupra intensificării amenințărilor hibride în regiunea baltică și la granițele estice ale Europei.

NATO a lansat încă din ianuarie anul trecut programul „Baltic Sentry”, destinat protejării infrastructurii submarine critice, după mai multe incidente suspecte de sabotaj în Marea Baltică.

Totodată, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat recent că incursiunile cu drone în spațiul aerian al unor state membre UE nu reprezintă incidente izolate, ci semnale ale intensificării amenințărilor hibride în regiune.

