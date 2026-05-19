Oana Țoiu despre incidentul cu drona doborâtă de avionul F-16 românesc în Estonia: „Este un exemplu clar privind capacitatea noastră de a asigura securitatea colectivă”

Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a vorbit marți, în cadrul unei conferințe de presă, despre incidentul în care o dronă de origine ucraineană a fost doborâtă de un avion românesc F-16, aflat într-o misiune NATO deasupra Estoniei.

Întrebată dacă are mai multe informații despre incident și dacă a discutat cu reprezentanții misiunii, Oana Țoiu a declarat că a existat un schimb de mesaje la nivel diplomatic și militar și că partea estoniană a transmis mulțumiri României pentru intervenție.

„Am avut un schimb de mesaje cu ministrul de externe. De altfel, ministrul apărării l-a sunat pe ministrul Radu Miruță să-i mulțumească pentru contribuția României. Este, iată, un exemplu al performanței piloților noștri, în acest caz un pilot român pentru F-16 și este și un exemplu clar privind capacitatea noastră de a asigura securitatea colectivă”, a afirmat ministra de Externe.

Țoiu a spus că implicarea României în misiunile NATO reprezintă un factor de protecție pentru țară și Flancul Estic.

„Când vorbim despre NATO, vorbim despre aportul pe care apartenența noastră la NATO o are privind elementele de descurajare și de securitate în dreptul României, în Mării Negre și al Flancului Estic, dar și despre contribuția României în cadrul misiunilor comune, așa cum este și cazul acestui exemplu”, a spus Oana Țoiu.

Un avion din poliția aeriană NATO din Marea Baltică, aparținând României, a doborât o dronă ucraineană rătăcită deasupra Lacului Võrtsjärv din Estonia, a anunțat presa din Estonia.

Ministrul Apărării din Estonia a spus că un avion F-16 românesc a doborât drona, aceasta prăbușindu-se între Võrtsjärv și Põltsamaa, într-o zonă mlăștinoasă.

„Încă efectuăm căutări în acest moment”, anunță autoritățile estoniene.

Oficialii din Estonia au mai transmis că, probabil, drona a deviat de la traiectoria sa din cauza interferențelor provocate de războiul electronic rusesc.

Incidentele cu drone din spațiul românesc

Ministra de Externe a fost întrebată și despre discuțiile avute recent cu partenerii europeni privind incidentele cu drone care au avut loc pe teritoriul României.

Aceasta a precizat că România este statul de pe Flancul Estic care s-a confruntat cu cele mai multe astfel de incidente.

„România este țara de pe Flancului Estic în care au avut loc cele mai multe incidente, comparativ cu celelalte țări. Asta nu înseamnă că este mai puțin grav ce se întâmplă în celelalte țări. Fiecare încălcare a spațiului aerian este gravă în sine”, a declarat ministra de Externe.

Potrivit acesteia, discuțiile din cadrul Consiliului Afaceri Externe s-au concentrat pe viitoarea strategie de securitate a Uniunii Europene.

„Discuția pe care am avut-o este legată de viitoarea strategie de securitate a Uniunii Europene și focusul pe care noi îl vedem important pentru Flancului Estic și Marea Neagră, despre necesitatea creșterii capabilităților aici în regiune și despre alocarea bugetară necesară în viitorul buget multianual al Uniunii Europene”, a explicat Oana Țoiu.

Ea a făcut câteva precizări și despre efectele economice pe care războiul din Ucraina le are asupra unor zone românești, precum Tulcea, unde turiștii și-au exprimat îngrijorările legate de securitate.

„Perspectiva României este una care ține și de dezvoltarea economică a regiunilor de la graniță. Așa cum ați văzut, avem de exemplu în Tulcea deja mai multe plângeri din partea turiștilor privind riscul de securitate pe care îl percep. Evident că există și un efect economic al faptului că suntem o țară la graniță cu războiul”, a declarat ministra.

„Este în interesul României să participăm în eforturile internaționale de sprijin al rezilienței statului nostru vecin și de a contribui la orice efort comun pentru a ajunge la un element de pace și de la oprirea războiului la graniță”, a afirmat ministra de Externe.