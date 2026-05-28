Procesul privind atacul dejucat la concertul Taylor Swift din Viena se apropie de final

Procesul unui tânăr austriac de 21 de ani, acuzat că a plănuit un atac islamist asupra unui concert al artistei Taylor Swift la Viena în 2024, intră joi în ultima zi. Inculpatul a pledat deja vinovat principalele acuzații legate de terorism.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
28 mai 2026, 09:27, Știri externe
Beran A., a fost arestat pe 7 august 2024, cu o zi înainte de primul dintre cele trei concerte programate ale cântăreței americane la Viena, informează Reuters. Acesta a plănuit să atace mulțimea adunată în afara stadionului Ernst Happel, unde urmau să aibă loc concertele artistei. 

În contextul amenințărilor, toate cele trei spectacole au fost anulate, spre dezamăgirea fanilor și a artistei, care a descris ulterior situația drept „devastatoare”. 

Procurorii susțin că tânărul a încercat fără succes să cumpere ilegal arme, inclusiv o mitralieră și o grenadă de mână. De asemenea, acesta ar fi urmat instrucțiuni dintr-un videoclip al grupării Stat Islamic pentru fabricarea unei cantități mici de explozibil. 

Beran A. a pledat vinovat în fața acuzațiilor de planificarea atacului, infracțiuni care pot atrage o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. 

Procesul se desfășoară la Wiener Neustadt, în apropierea capitalei Austriei. Joi, acuzarea și apărarea își vor prezenta concluziile finale înainte ca jurații să se retragă pentru deliberări. Decizia instanței este așteptată în cursul zilei. 

