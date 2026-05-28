Procesul privind atacul dejucat la concertul Taylor Swift din Viena se apropie de final

Beran A., a fost arestat pe 7 august 2024, cu o zi înainte de primul dintre cele trei concerte programate ale cântăreței americane la Viena, informează Reuters. Acesta a plănuit să atace mulțimea adunată în afara stadionului Ernst Happel, unde urmau să aibă loc concertele artistei.

În contextul amenințărilor, toate cele trei spectacole au fost anulate, spre dezamăgirea fanilor și a artistei, care a descris ulterior situația drept „devastatoare”.

Procurorii susțin că tânărul a încercat fără succes să cumpere ilegal arme, inclusiv o mitralieră și o grenadă de mână. De asemenea, acesta ar fi urmat instrucțiuni dintr-un videoclip al grupării Stat Islamic pentru fabricarea unei cantități mici de explozibil.

Beran A. a pledat vinovat în fața acuzațiilor de planificarea atacului, infracțiuni care pot atrage o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.

Procesul se desfășoară la Wiener Neustadt, în apropierea capitalei Austriei. Joi, acuzarea și apărarea își vor prezenta concluziile finale înainte ca jurații să se retragă pentru deliberări. Decizia instanței este așteptată în cursul zilei.