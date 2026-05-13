„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant

Restaurantele din Austria au început să taxeze clienții care împart o singură porție de mâncare. Taxa poate ajunge la 11 euro pe farfurie goală, iar practica s-a extins în toată țara.
Andreea Tobias
13 mai 2026, 12:07, Știrile zilei
O familie din districtul Grieskirchen a descoperit situația în mod neașteptat. Cei doi copii nu puteau termina o porție întreagă. Părinții au vrut să comande o singură pizza și să o împartă. Meniul însă preciza clar: „Pizzele noastre se taxează pe persoană”, conform Daily Mail.

Prețurile pizzelor porneau de la 11 euro. Familia ar fi plătit aproape 40 de euro pentru ca cei doi copii să mănânce. Tatăl, care a dorit să rămână anonim, a declarat că nu se aștepta la o astfel de politică.

Ce este „farfuria hoțului”

Practica vizată se numește în Austria „farfuria hoțului” sau „farfuria parazitului”, notează en.as.com.

. Ea apare când grupurile mari comandă mai puține feluri principale decât numărul de persoane. Apoi cer farfurii goale suplimentare pentru a împărți mâncarea.

Restauratorii spun că obiceiul a scăpat de sub control, mai ales după pandemie. „Trebuie să atingi un nivel de venituri care să aibă sens”, explică Ernst Pühringer, președintele Diviziei de Turism din Salzburg.

Taxe diferite în funcție de regiune

Suprataxa variază în funcție de localitate. În Salzburg, taxa tipică este de aproximativ patru euro pe farfurie suplimentară. În alte orașe, suma este mai mică. Unele restaurante percep până la opt euro. Cazul din Grieskirchen, cu 11 euro, reprezintă unul dintre cele mai ridicate niveluri raportate.

Practica s-a extins în toate provinciile austriece. În august, purtătorul de cuvânt al sectorului gastronomic din Viena, Peter Dobcak, a remarcat că mulți clienți considerau de la sine înțeles serviciul complet la prețuri mici.

Proprietarii de restaurante subliniază că există excepții. Nu toate situațiile sunt tratate identic, mai ales când nota totală justifică serviciul oferit.

