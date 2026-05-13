Cel puțin 12 persoane au ajuns la spital, după inundațiile din Turcia

Ploile torențiale din nordul Turciei au provocat inundații grave, iar cel puțin 12 persoane au fost internate în spital.
Ioana Târziu
13 mai 2026, 12:37, Știri externe
Ploile torențiale, înregistrate marți seara, au provocat inundații severe într-un district din apropierea coastei Mării Negre din Turcia, relatează AP.

Cel puțin 12 persoane au fost spitalizate, cu răni minore, potrivit agenției de stat Anadolu.

Ploile abundente au provocat revărsarea râurilor din districtul Havza din provincia Samsun, apele revărsându-se pe străzi, inundând case și luând mașini.

Oameni blocați în case și proprietăți inundate

Agenția de stat a precizat că subsolul și parterul mai multor proprietăți au fost inundate. Imaginile video au arătat un șofer stând deasupra unui camion, așteptând să fie salvat din inundații.

Niciuna dintre persoanele rănite nu se afla în stare gravă. Unii au ajuns la spital pe cont propriu, în timp ce alții au fost asistați de echipe medicale, potrivit aceleiași surse.

Mai mulți pompieri, polițiști și echipe de intervenție în caz de urgență au fost mobilizate, pentru a salva locuitorii blocați și pentru a curăța molozul.

 

