Atac armat într-un liceu din Turcia. Cel puțin 16 persoane rănite

Atacatorul, înarmat cu o pușcă, a tras la întâmplare într-un liceu profesional din Siverek, provincia Sanliurfa, înainte de a se ascunde în interiorul clădirii și de a se sinucide, potrivit AP.

Motivul rămâne neclar. Atacurile armate în școli sunt rare în Turcia.

Unități speciale de intervenție ale poliției au fost mobilizate după ce atacatorul a refuzat să se predea, în timp ce tot personalul și elevii au fost evacuați, a informat NTV.

Imaginile video au arătat zeci de elevi fugind din școală spre poartă și pe stradă.