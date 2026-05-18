Trei adolescenți arestați după atacurile armate aleatorii care au semănat panică în Austin

Poliția din Austin a anunțat că incidentele s-au desfășurat între după-amiaza zilei de sâmbătă și dimineața de duminică. Potrivit anchetatorilor, citați de AP, suspecții se deplasau prin oraș cu mașini furate și deschideau focul aparent la întâmplare.

Au tras asupra caselor și stațiilor de pompieri

Șefa poliției din Austin, Lisa Davis, a declarat că au fost înregistrate cel puțin 10 incidente armate distincte. Țintele au inclus două stații de pompieri, clădiri de apartamente și mai multe case. Autoritățile spun că două dintre persoanele implicate, băieți de 15 și 17 ani, au fost prinse după ce polițiștii au oprit o mașină furată în care se aflau. Cei doi au încercat să fugă, însă au fost capturați. Un al treilea suspect, identificat doar ca minor, a fost găsit ulterior la o benzinărie din orașul Manor. Acesta se află la aproximativ 24 de kilometri nord-est de Austin.

🇺🇸 Austin, Texas is under a shelter-in-place after 10 shootings in under 24 hours. The suspects are teenagers, and the victims were random people. 10 shootings in one city, one day, by the same group of teens points to something coordinated.pic.twitter.com/j3qk0ZVzDe https://t.co/BPlSunR855 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 17, 2026

Armă furată și alte anchete în desfășurare

Potrivit poliției, arma folosită în atacuri fusese furată anterior de adolescentul de 15 ani. De asemenea, tânărul de 17 ani era deja căutat într-un alt dosar privind furtul unei arme de foc. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact rolul fiecărui suspect și dacă grupul este responsabil pentru toate incidentele raportate în oraș în ultimele ore. Cele patru persoane rănite au primit îngrijiri medicale, însă autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre gravitatea leziunilor. Seria de atacuri a provocat îngrijorare în Austin, unul dintre cele mai mari orașe din statul Texas, mai ales din cauza caracterului aparent aleatoriu al împușcăturilor. Poliția a transmis că investigația continuă și că sunt analizate imaginile de supraveghere și probele balistice pentru a reconstrui traseul suspecților și cronologia completă a atacurilor.