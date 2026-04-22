Companie de IA, anchetată penal deoarece chatbot-ul ei a fost folosit într-un atac armat cu victime

O mare companie de inteligență artificială IA este anchetată penal deoarece chatbot-ul ei a fost folosit într-un atac armat cu victime. Procurorii verifică discuțiile dintre criminal și program pentru a stabili dacă IA a influențat deciziile agresorului.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
22 apr. 2026, 11:15, Știri externe

Statul american Florida a lansat o anchetă penală care vizează compania de inteligență artificială OpenAI pentru rolul jucat de chatbot-ul ei într-un atac armat de la Universitatea de Stat de anul trecut, potrivit The Wall Street Journal.

Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a dezvăluit că ancheta este axată pe comunicările dintre agresor și ChatGPT al OpenAI.

Cazul marchează unul dintre primele încercări de a stabili răspunderea penală în cazul unei companii de inteligență artificială,.

Reprezentanții lui Uthmeier au anunțat că unele dintre mesaje au fost deja examinate. Prima impresie este că ChatGPT l-ar fi ghidat pe suspect în planificarea atacului, oferindu-i detalii despre arma și muniția folosite.

De asemenea, anchetatorii susțin că ChatGPT a oferit sugestii cu privire la momentul și locul din campus unde suspectul putea întâlni cel mai mare număr de persoane.

„Dacă ar fi o persoană la celălalt capăt al ecranului, am acuza-o de crimă”, a spus James Uthmeier.

O purtătoare de cuvânt a OpenAI a răspuns că firma nu consideră ChatGPT responsabilă pentru incident. Ea a explicat că, după ce OpenAI a luat cunoștință de situație, a informat autoritățile.

Incidentul a avut loc în aprilie 2025 la Universitatea de Stat din Florida. Două persoane au murit și șase au fost rănite. Suspectul, care era student la acea vreme, se confruntă în prezent cu acuzații de crimă și tentativă de omor. El a pledat nevinovat.

Cum sunt direcționați internauții români către site-uri asociate cu o firmă suspectată de legături cu Rusia
G4Media
Nicușor Dan se consultă azi cu liderii partidelor. Care sunt variantele președintelui pentru a rezolva criza politică
Gandul
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Mașina împrumutată de ministrul Ciprian Șerban unui șef al Academiei Infractorilor a fost vandalizată în 2018. Hoții care au circulat cu ea au fost prinși în timpul jafurilor
Libertatea
Psihologii susțin că toți oamenii care vorbesc singuri au această trăsătură comună
CSID
Video | Revoluție pe piața mașinilor electrice: CATL a prezentat bateria care se încarcă în doar 6 minute
Promotor