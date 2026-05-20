Prima pagină » Știri externe » Surse Reuters: Statele Unite deschid o a doua anchetă penală împotriva fostului lider venezuelean Maduro

Surse Reuters: Statele Unite deschid o a doua anchetă penală împotriva fostului lider venezuelean Maduro

Statele Unite derulează o a doua anchetă penală împotriva fostului președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, iar acțiunea s-ar putea încheia inclusiv cu noi acuzații formulate, informează Reuters, citând surse.
Surse Reuters: Statele Unite deschid o a doua anchetă penală împotriva fostului lider venezuelean Maduro
Nicolas Maduro și soția sa, în timp ce sunt duși la instanța din New York. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
20 mai 2026, 13:26, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O a doua anchetă penală este derulată de SUA împotriva fostului lider al Venezuelei, Nicolas Maduro, iar acest lucru indică posibilitatea ca el să fie acuzat de noi infracțiuni, au declarat două surse pentru agenția Reuters.

Ancheta este condusă de Parchetul Federal din Miami și a fost demarată în urmă cu câteva luni, au mai declarat sursele pentru Reuters, sub protecția anonimatului.

Cea de-a două anchetă era deja în curs în momentul în care președintele american Donald Trump a ordonat un raid militar, în urma căruia liderul venezuelean a fost capturat la începutul acestui an.

Una dintre surse a declarat pentru Reuters, că ancheta a examinat posibile acuzații de spălare de bani.

Potrivit CBS News, noua anchetă vine în contextul în care Alex Saab, un asociat de afaceri apropiat al lui Maduro, care a ocupat funcția de ministru al industriei și producției naționale din Venezuela, a fost deportat în SUA. El a fost pus sub acuzare pentru rolul său presupus într-un complot de spălare de bani care implica un program venezuelean de ajutor alimentar.

Fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost deja acuzat la tribunalul federal din Manhattan de conspirație la narcoterorism și alte infracțiuni legate de presupusul trafic de droguri. El a pledat nevinovat, iar în prezent se află într-o închisoare din Brooklyn.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Ajuns la capătul răbdării, omul de afaceri din Timiș căruia i-a murit fiica în Malta, în mod misterios, a decis să caute singur adevărul: „Mă duc eu acolo. Autoritățile române nu mă ajută deloc”
Gandul
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Un arhitect explică dezvoltarea haotică și traficul de coșmar din București. Bogdan Fezi: „Suntem în urma eficienței de acum 100 de ani”
Libertatea
Vedetă celebră din România, diagnosticată cu o boală autoimună GRAVĂ: „Nu mai e chiar atât de roz”
CSID
De la 1 iulie se introduce o nouă taxă de drum. Pentru anumite vehicule se va plăti un tarif de peste 60 de lei/100 km
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia