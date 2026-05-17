Prima pagină » Știri externe » Venezuela l-a trădat pe omul lui Maduro / Alex Saab, cel mai valoros om al lui Maduro, a fost deportat în SUA

Alex Saab știe unde sunt scheletele din dulapurile lui Maduro. A dovedit-o cooperând ani de zile cu DEA. Acum, deportat în SUA, ar putea deveni martorul care îl trimite pe fostul dictator după gratii pentru tot restul vieții.
Luiza Moldovan
17 mai 2026, 03:37, Știri externe
Omul de afaceri columbian, grațiat de Biden în 2023 în cadrul unui schimb de prizonieri, ar putea depune acum mărturie împotriva lui Nicolás Maduro, care așteaptă să fie judecat la New York pentru trafic de droguri.

Guvernul Venezuelei a anunțat sâmbătă că l-a deportat pe Alex Saab, omul de afaceri considerat mult timp „marioneta” lui Nicolás Maduro, trimițându-l să facă față mai multor anchete penale în Statele Unite.

Mutarea marchează o răsturnare dramatică de situație: în urmă cu mai puțin de trei ani, același regim de la Caracas se lupta cu dinții să-l aducă acasă pe Saab după arestarea sa din 2020.

Retrogradat treptat

Autoritățile venezuelene pentru imigrație nu au precizat explicit destinația lui Saab, dar au menționat că decizia a fost luată pe baza anchetelor penale în curs din SUA.

Referirea la Saab exclusiv ca „cetățean columbian” – și nu venezuelean – pare o aluzie la legea venezueleană, care interzice extrădarea propriilor cetățeni.

În vârstă de 54 de ani, Saab și-a construit averea prin contracte cu guvernul venezuelean, dar a căzut în dizgrație după înlăturarea lui Maduro.

Noua conducere de la Caracas, condusă de președintele interimar Delcy Rodríguez, l-a retrogradat treptat: i-a retras funcția din cabinet și rolul de intermediar pentru companiile străine care voiau să investească în Venezuela.

Saab ar putea fi martorul care îl îngroapă pe Maduro

Cel mai valoros capitol al poveștii sale rămâne însă potențiala sa utilitate pentru justiția americană. Saab s-a întâlnit în secret cu agenți DEA înainte de prima sa arestare și, într-o audiere cu ușile închise din 2022, avocații săi au dezvăluit că omul de afaceri ajutase ani de zile agenția să înțeleagă corupția din cercul apropiat al lui Maduro.

Ca parte a acestei cooperări, a renunțat la peste 12 milioane de dolari din venituri ilegale.

Maduro, capturat într-un raid al armatei americane în ianuarie, așteaptă acum judecarea la New York pe acuzații de trafic de droguri. Saab ar putea fi martorul care îl îngroapă.

Dosarul american vizează și programul CLAP, înființat de Maduro pentru a furniza alimente de bază populației sărace.

Biden îl grațiase pe Saab

Saab este identificat drept „Co-conspiratorul 1″ într-un rechizitoriu care descrie o rețea de companii folosite pentru a mitui un guvernator pro-Maduro, care a acordat în schimb un contract supraevaluat pentru importul de cutii cu alimente din Mexic.

Biden îl grațiase pe Saab în 2023 în schimbul eliberării unor americani închiși în Venezuela – un acord criticat dur de republicani, printre care senatorul Chuck Grassley, care l-a descris pe omul de afaceri drept „un prădător al persoanelor vulnerabile”.

