Autoritățile americane le permit lui Maduro și soției sale să își plătească avocații din fonduri venezuelene

Decizia elimină un obstacol care blocase cazul împotriva fostului președinte venezuelean și a soției sale, capturați la începutul lunii ianuarie într-o operațiune a forțelor americane la Caracas și aduși în Statele Unite, scrie Bloomberg.

Anterior, autoritățile americane le-au interzis să folosească fonduri ale statului venezuelean pentru apărare, motivând că acest lucru ar submina sancțiunile impuse Venezuelei.

Maduro și soția sa au spus că interdicția le încalcă dreptul la un proces corect și au cerut anularea dosarului.

La o audiere din martie, judecătorul federal Alvin Hellerstein a pus sub semnul întrebării refuzul procurorilor de a permite plata apărării din fonduri venezuelene, arătând că SUA continuă totuși să aibă relații economice cu Venezuela și că Maduro și soția sa nu se mai află în această țară.

Vineri seară, procurorul federal din Manhattan, Jay Clayton, a informat instanța că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a emis licențe modificate care le permit celor doi să folosească fonduri venezuelene pentru apărare. Odată rezolvată problema finanțării, cuplul a acceptat să-și retragă cererea de clasare a cazului, a declarat Clayton în fața instanței.

Procurorii susțin că Maduro a avut un rol central într-o rețea de trafic de cocaină către Statele Unite și că ar fi colaborat cu grupări desemnate de SUA drept organizații teroriste, încercând să se îmbogățească în perioada în care a fost la putere. Maduro și Flores au pledat nevinovați.