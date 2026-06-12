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Israelul l-a eliberat din închisoare pe unul dintre fondatorii Hamas

Israelul l-a eliberat pe unul dintre fondatorii grupării islamiste palestiniene Hamas, care era deținut fără proces din octombrie 2023, a anunțat joi unul dintre fiii săi. Hassan Youssef, în vârstă de 71 de ani, a fost „eliberat în apropierea orașului Hebron, în sudul Cisiordaniei”, a declarat fiul său, Owais Youssef. El a adăugat că tatăl său a fost apoi transferat la un spital din Ramallah.
Israelul l-a eliberat din închisoare pe unul dintre fondatorii Hamas
Sursă foto: Hepta
Laurentiu Marinov
12 iun. 2026, 09:56, Știri externe
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Owais Youssef este unul dintre liderii Hamas din Cisiordania și a co-fondat gruparea islamistă în anii 1980, alături de șeicul Ahmed Yassin și alți membri palestinieni ai Frăției Musulmane. Poliția israeliană nu a răspuns încă solicitării de confirmare a AFP. O înregistrare video a AFP arată rudele vizitându-l pe Hassan Youssef, care stă întins într-un pat de spital cu brațul într-o eşarfă, relatează Le Figaro.

„Nu pot dormi din cauza durerii”, i-a spus el unui interlocutor înainte de a fi dus într-un scaun cu rotile pentru consultații medicale. Hassan Youssef fusese arestat în octombrie 2023 și încarcerat într-o închisoare israeliană, sub detenție administrativă, la scurt timp după atacul fără precedent al Hamas asupra Israelului, care a declanșat războiul din Gaza.

Israelul ține suspecții în detenție pentru a preveni potențiale atacuri

Israelul a intensificat semnificativ utilizarea detenției administrative împotriva palestinienilor de la izbucnirea războiului, ceea ce îi permite să încarcereze persoane fără acuzații pentru o perioadă de până la șase luni, cu posibilitatea de reînnoire.

Autoritățile israeliene susțin că această procedură le permite să țină suspecții în detenție și să prevină potențiale atacuri, continuând în același timp să strângă probe, deși unele organizații pentru drepturile omului spun că sistemul duce la abuzuri. Hassan Youssef a fost arestat de Israel de mai multe ori în trecut. Ultima dată a fost eliberat în iulie 2020, după 16 luni de detenție administrativă.

Fost membru al parlamentului palestinian, acum dizolvat, Youssef este înstrăinat de fiul său cel mare, Mosab Hassan Youssef, care a spionat mișcarea tatălui său pentru Israel timp de 10 ani. Din 1997 până în 2007, Mosab a lucrat pentru agenția israeliană de securitate internă, Shin Bet, înainte de a se stabili în Statele Unite, unde trăiește sub o nouă identitate.

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