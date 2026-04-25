Statele Unite permit Venezuelei să plătească onorariile avocaților lui Nicolas Maduro

Potrivit Le Figaro, până acum, administrația americană împiedica statul venezuelean să plătească onorariile avocaților cuplului Maduro, din cauza sancțiunilor internaționale impuse țării.

Apărarea lui Maduro și a soției sale a invocat acest aspect pentru a încerca să obțină anularea actului de acuzare, argumentând că interzicerea accesului unui acuzat la un avocat ales de el constituie o încălcare a unui drept garantat de al șaselea amendament al Constituției americane.

Însă Departamentul Trezoreriei a eliminat acest obstacol și va autoriza „avocații apărării să primească plăți de la guvernul Venezuelei în anumite condiții”, a scris procurorul din New York, Jay Clayton, judecătorului care se ocupă de caz, Alvin Hellerstein, într-o scrisoare.

Potrivit acestuia, apărarea acceptă o concesie și își retrage, deocamdată, cererea de anulare.

Prins în 3 ianuarie la Caracas împreună cu soția sa în cadrul unei operațiuni militare spectaculoase a armatei americane, Nicolas Maduro este judecat în Statele Unite pentru patru capete de acuzare, printre care și narcoterorismul. Fostul președinte neagă acuzațiile.

Soții Maduro sunt închiși într-o închisoare de maximă siguranță din cartierul Brooklyn din New York.