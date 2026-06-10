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Un fermier și-a transformat vechiul tractor în vehicul electric. În plus, acesta va stoca energia electrică a casei

Un fermier și-a transformat tractorul vechi de peste 50 de ani în vehicul electric. Proiectul nu s-a încheiat deoarece fermierul vrea ca bateria tractorului să devină unitate de stocare a energie electrice pentru casă.
Un fermier și-a transformat vechiul tractor în vehicul electric. În plus, acesta va stoca energia electrică a casei
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
10 iun. 2026, 07:57, Știri externe
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Un fermier din Bavaria a transformat un vechi tractor John Deere într-un vehicul care funcționează pe bază de energie solară, potrivit Agrarheute. Utilajul transformat este complet electric și se alimentează cu energia produsă de sistemul fotovoltaic de la fermă.

Fermierul german a povestit că a alocat aproximativ 100 de ore de muncă pentru a transforma tractorul vintage într-un e-vehicul. În timpul operațiunii au fost eliminate rezervorul de combustibil, motorul diesel, sistemul de evacuare și ambreiajul.

Rezultatul este un tractor cu o putere de 25 kW (echivalentul a 34 CP), o versiune similară cu cea  originală cu motor termic. În schimb, noul vehicul funcționează silențios și fără emisii.

Tractorul va deveni unitate de stocare a energiei pentru casă

Energia necesară este asigurată de un sistem fotovoltaic instalat la fermă. Potrivit proprietarului, bateria oferă o autonomie de aproximativ două ore pentru activități ușoare, precum cele de întreținere a fermei și a pășunilor. Muncile grele, precum aratul, sunt făcute în continuare cu tractoare clasice.

Investiția totală în proiect s-a ridicat la aproximativ 15.000 de euro, sumă care include motorul electric și bateria.

Pe termen lung, tractorul ar putea avea un rol suplimentar și important. Fermierul vrea să-l folosească drept unitate de stocare a energiei pentru locuință. Practic, atunci când tractorul nu este folosit, bateria sa va contribui la alimentarea casei în perioadele în care producția de energie solară este scăzută.

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