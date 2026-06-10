Un fermier și-a transformat vechiul tractor în vehicul electric. În plus, acesta va stoca energia electrică a casei

Un fermier din Bavaria a transformat un vechi tractor John Deere într-un vehicul care funcționează pe bază de energie solară, potrivit Agrarheute. Utilajul transformat este complet electric și se alimentează cu energia produsă de sistemul fotovoltaic de la fermă.
Fermierul german a povestit că a alocat aproximativ 100 de ore de muncă pentru a transforma tractorul vintage într-un e-vehicul. În timpul operațiunii au fost eliminate rezervorul de combustibil, motorul diesel, sistemul de evacuare și ambreiajul.
Rezultatul este un tractor cu o putere de 25 kW (echivalentul a 34 CP), o versiune similară cu cea originală cu motor termic. În schimb, noul vehicul funcționează silențios și fără emisii.
Energia necesară este asigurată de un sistem fotovoltaic instalat la fermă. Potrivit proprietarului, bateria oferă o autonomie de aproximativ două ore pentru activități ușoare, precum cele de întreținere a fermei și a pășunilor. Muncile grele, precum aratul, sunt făcute în continuare cu tractoare clasice.
Investiția totală în proiect s-a ridicat la aproximativ 15.000 de euro, sumă care include motorul electric și bateria.
Pe termen lung, tractorul ar putea avea un rol suplimentar și important. Fermierul vrea să-l folosească drept unitate de stocare a energiei pentru locuință. Practic, atunci când tractorul nu este folosit, bateria sa va contribui la alimentarea casei în perioadele în care producția de energie solară este scăzută.