Noi investiții în infrastructura feroviară din Portul Constanța. Vor fi introduse sisteme europene de control al traficului

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor din cadrul celei de-a treia etape a proiectului de modernizare a infrastructurii feroviare din Portul Constanța. Valoarea contractului depășește 523,8 milioane de lei, fără TVA, iar investiția este destinată creșterii capacității de transport feroviar de marfă și consolidării rolului strategic al celui mai mare port al României în coridoarele europene de transport.

Proiectul se va derula pe o perioadă de peste 13 ani

Valoarea contractului este de 523.811.174,66 lei, fără TVA, iar durata totală este de 159 de luni. Potrivit CFR SA, proiectul include șapte luni pentru elaborarea documentației tehnice, 30 de luni pentru execuția lucrărilor, o lună pentru recepția la terminarea acestora, o perioadă de garanție de 120 de luni și încă o lună destinată activităților desfășurate după recepția finală.

Finanțarea va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Transport 2021–2027, completate de alocări de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale CFR SA și din alte surse prevăzute de lege.

Infrastructură modernizată și tehnologii europene

Investiția urmărește modernizarea rețelei feroviare din Portul Constanța pentru a permite circulația trenurilor în condiții de siguranță și la parametri superiori de viteză și capacitate.

Proiectul prevede lucrări de electrificare la standardul de 25 kV, modernizarea instalațiilor de telecomunicații și introducerea unor sisteme moderne de centralizare electronică pentru controlul macazurilor și semnalelor feroviare.

Totodată, infrastructura va fi echipată cu sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS), care include ETCS Nivel 2 pentru controlul trenurilor și sistemul de comunicații GSM-R, tehnologii utilizate pe principalele coridoare feroviare europene.

Lucrări în stații, poduri și zone destinate călătorilor

Pe lângă modernizarea liniilor, proiectul include reabilitarea stațiilor și haltelor de mișcare, înlocuirea podurilor și podețelor, consolidarea terasamentelor și refacerea sistemelor de drenaj.

De asemenea, vor fi amenajate drumuri de întreținere acolo unde accesul este dificil, iar clădirile destinate călătorilor vor fi reabilitate sau modernizate. Investiția mai prevede construirea de pasarele sau tuneluri pietonale, adaptarea peroanelor la standardele europene și implementarea unor măsuri pentru reducerea zgomotului.

Potrivit CFR SA, infrastructura va respecta cerințele europene privind interoperabilitatea, inclusiv în ceea ce privește sarcina maximă pe osie, gabaritul de încărcare, lungimea liniilor și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.

Portul Constanța, punct strategic pentru transportul de mărfuri

Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța face parte din investițiile prin care România urmărește să crească ponderea transportului feroviar de marfă și să îmbunătățească legăturile cu rețeaua europeană de transport.

În contextul în care Portul Constanța a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai importante noduri logistice din regiune, inclusiv pentru tranzitul mărfurilor din și către Ucraina, creșterea capacității infrastructurii feroviare este considerată esențială pentru fluidizarea transporturilor și atragerea unor volume mai mari de trafic.