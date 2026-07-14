Eșec în Delta Dunării: aproape 50 de milioane de euro din PNRR s-au pierdut

Cele două investiții vizau decolmatarea lacurilor și canalelor pentru îmbunătățirea circulației apei și protejarea biodiversității, precum și reconfigurarea infrastructurii publice de acces și vizitare pentru reducerea presiunii turistice asupra habitatelor naturale.

Primul proiect, în valoare de aproximativ 33 de milioane de euro, prevedea lucrări de decolmatare, îndepărtarea vegetației acvatice și a obstacolelor care blochează circulația apei, consolidarea malurilor și intervenții în lacurile Fortuna și Uzlina, situate în zona centrală a rezervației, în județul Tulcea.

Cel de-al doilea, cu o valoare de aproape 14 milioane de euro, urmărea construirea a zece hub-uri de acces, a 40 de observatoare și amenajarea a 40 de trasee pentru vizitatori.

Noi fonduri, cel mai devreme în 2028

Guvernatorul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), Florin Stăneață, a declarat pentru Info Sud-Est că proiectele au fost eliminate din PNRR în 2025 deoarece nu au depășit faza studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic.

„Proiectele nu au trecut nici de faza de studiu de fezabilitate și proiect tehnic și au fost excluse din PNRR din cauza gradului de implementare foarte mic”, a explicat acesta.

Potrivit guvernatorului, instituția încearcă în prezent să identifice alte surse de finanțare europeană, însă perspectivele sunt limitate până la începutul noului exercițiu financiar al Uniunii Europene.

„În momentul acesta căutăm surse de finanțare în continuare. Noua politică comunitară începe în 2028. Nu avem acum perspective foarte mari, dar încercăm ca din 2028, dacă identificăm surse de finanțare, să le repunem spre finanțare”, a declarat Florin Stăneață.

Blocaj până la abandon

Guvernatorul susține că, pe lângă întârzierile majore, proiectele au fost afectate și de Ordonanța de Urgență nr. 41/2025 privind reducerea cheltuielilor bugetare.

„Ambele proiecte au fost lovite de acea ordonanță de urgență. Decizia de eliminare a fost comunicată de Ministerul Mediului în 7 august 2025”, a precizat acesta.

Firmele nu au finalizat documentațiile, dar nu au fost sancționate

Florin Stăneață spune că principalele întârzieri au fost generate de nefinalizarea documentațiilor tehnice de către firmele contractate pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice.

„Cele mai multe situații s-au datorat nefinalizării fazei de proiectare și întocmire a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic din partea celor care au câștigat licitațiile”, a spus guvernatorul.

Întrebat dacă au fost aplicate sancțiuni contractorilor, acesta a răspuns că nu, argumentând că și firmele implicate au depus muncă pentru proiecte care, în final, au fost abandonate.

Contracte pentru firme abonate la stat

Investigația publicată de sursa citată arată că documentațiile tehnice pentru cele două proiecte au fost atribuite unor companii care au derulat numeroase contracte cu instituții publice.

Pentru proiectul de decolmatare, contractul de proiectare și elaborare a studiului de fezabilitate, în valoare de aproximativ 700.000 de euro, a fost câștigat de Sirius Proiectare Studii SRL, companie care, potrivit datelor publice, a încheiat contracte cu statul în valoare de aproape 250 de milioane de euro.

În cazul proiectului privind infrastructura Deltei, contractul de aproximativ 1,3 milioane de euro a fost atribuit unei asocieri din care fac parte Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”, Opscape Hub, Concept Structure SRL, Naval Total Management și FDI Top Consult, societăți care au derulat, la rândul lor, numeroase contracte publice.