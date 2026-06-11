Venezuela îl uită pe Maduro. Fostul lider dispare din propaganda pe care a construit-o

Panourile publicitare, picturile murale și simbolurile propagandistice care dominau odinioară orașele venezuelene sunt îndepărtate, acoperite cu vopsea sau lăsate să se degradeze, într-un proces care reflectă schimbările politice produse după căderea regimului.

Ani la rând, Maduro a fost promovat intens printr-un amplu aparat de propagandă. Liderul venezuelean era prezentat drept un „apărător al poporului”, iar imaginea sa apărea pe afișe, clădiri publice și chiar pe obiecte de uz cotidian, scrie The Guardian.

În unele cazuri, figurine inspirate din supereroi îl prezentau drept „Super Moustache”, un personaj considerat simbolul puterii și al invincibilității.

Astăzi însă, multe dintre aceste simboluri dispar discret din peisajul urban al Venezuelei.

Propaganda este eliminată

În Caracas și în alte regiuni ale țării, autoritățile și comunitățile locale au început să elimine imaginile asociate fostului președinte. În unele cartiere considerate până recent bastioane ale chavismului, picturile murale dedicate lui Maduro au fost acoperite complet cu vopsea albă.

Pe autostrăzile din apropierea capitalei, bannere electorale care îi purtau numele au devenit aproape ilizibile, iar în unele orașe portretele sale au fost vandalizate sau acoperite cu ciment.

Fenomenul nu se limitează la spațiul vizual. Potrivit unei analize realizate de presa venezueleană, numele lui Maduro este menționat tot mai rar de actualii lideri politici care au preluat puterea după căderea regimului. Dacă imediat după înlăturarea sa acesta era invocat frecvent în discursurile oficiale, numărul referințelor a scăzut drastic în ultimele luni.

Nemulțumirile economice

Analiștii politici consideră că declinul imaginii lui Maduro este legat de situația economică dificilă în care s-a aflat Venezuela în timpul mandatului său. Sub conducerea sa, economia țării a suferit una dintre cele mai severe contracții economice din istoria modernă în timp de pace, iar milioane de venezueleni au ales să emigreze.

Nemulțumirea populației a fost amplificată de percepția că fostul lider era rupt de realitatea de zi cu zi a cetățenilor. Aparițiile televizate frecvente, în care cânta sau dansa în cadrul emisiunilor de stat, au devenit pentru mulți simbolul unei conduceri considerate ineficiente și deconectate de la problemele reale ale țării.

Experții susțin că inclusiv o parte dintre foștii susținători ai chavismului și-ar fi pierdut încrederea în Maduro în ultimii ani ai mandatului său.

Susținătorii nu au dispărut complet

Chiar dacă influența sa pare în declin, Nicolas Maduro continuă să aibă susținători în anumite cercuri politice și sociale.

La unele manifestații organizate în Caracas au fost observate figurine și materiale de propagandă care îi promovează imaginea, iar mesaje de susținere continuă să apară sporadic pe ziduri și în spațiul public.

Cu toate acestea, amploarea acestor manifestări este considerabil mai redusă decât în trecut. Observatorii politici apreciază că Venezuela traversează o perioadă de redefinire a discursului public, iar fostul lider, cândva omniprezent în propaganda de stat, este treptat eliminat din memoria oficială a regimului pe care l-a condus.