Emmanuel Moulin și-a apărat independența înaintea votului pentru conducerea Băncii Franței

Emmanuel Moulin, nominalizarea președintelui Emmanuel Macron pentru conducerea Băncii Franței, a declarat miercuri parlamentarilor, înaintea unui vot decisiv, că va conduce banca centrală în mod independent, scrie Reuters.

Partidele de opoziție l-au acuzat pe Macron că încearcă să numească aliați care pot exercita o influență semnificativă după ce se va retrage în urma unor alegeri prezidențiale din aprilie anul viitor, în care extrema dreaptă are șanse de câștig.

Fost bancher și înalt oficial al Ministerului de Finanțe, Moulin se confruntă cu un vot de confirmare strâns din cauza legăturilor sale cu Macron.

Oponenții din comisiile de finanțe ale ambelor camere ar putea bloca numirea sa dacă trei cincimi dintre ei votează împotriva sa. Voturile din ambele camere vor fi adunate, iar Moulin va fi aprobat dacă voturile împotrivă nu depășesc 60% din totalul combinat.

„Sunt în fața dumneavoastră ca un om liber, un funcționar public care a servit statul timp de 30 de ani și care este dedicat îndeplinirii atribuțiilor sale cu deplină independență și imparțialitate, atât în ​​raport cu puterea executivă, cât și cu interesele private”, a declarat Moulin parlamentarilor din comisia de finanțe a camerei inferioare.

În calitate de guvernator al Băncii Franței, veche de 226 de ani, Moulin va face parte din consiliul de guvernare al Băncii Centrale Europene, care stabilește ratele dobânzii, și va fi responsabil de reglementarea băncilor franceze.

El a declarat că nu poate spune în prezent care va fi poziția sa la următoarea reuniune a BCE de stabilire a ratelor dobânzii din iunie, din motiv că aceasta depinde de datele economice care vor apărea până atunci.

„Dacă șocul este persistent și la scară largă, va trebui în mod clar să reacționăm. Dacă este la scară largă, dar nu persistent, poate că vor fi necesare acțiuni moderate dacă șocul este doar tranzitoriu.”, le-a spus Moulin senatorilor.

În condițiile în care datoria națională a Franței se apropie de 115% din producția economică, Moulin a spus că situația „nu este catastrofală, dar este gravă și trebuie luată în serios”.