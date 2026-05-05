Emmanuel Macron vrea să-l numească pe aliatul său la conducerea Băncii Centrale Franceze

Președintele Franței, Emmanuel Macron, intenționează să-l numească pe fostul său șef de cabinet, Emmanuel Moulin, în funcția de guvernator al băncii centrale a Franței, a anunțat marți Palatul Élysée, conform Reuters.

Macron a numit un nou șef de cabinet săptămâna trecută, deschizând calea pentru ca Moulin, în vârstă de 57 de ani, să îl înlocuiască pe actualul guvernator al Băncii Franței, Francois Villeroy de Galhau.

Francois Villeroy a declarat în februarie că va demisiona în iunie, cu un an înainte de sfârșitul mandatului său.

Emmanuel Moulin, care este un veteran în gestionarea crizelor, nu și-a exprimat până acum public opiniile cu privire la politica monetară.

În calitate de guvernator al băncii centrale a celei de-a doua economii ca mărime din zona euro, rolul său are o greutate importantă în cadrul Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene.

Un lucru de menționat este că numirea lui Moulin trebuie aprobată de parlament. Este probabil ca aceasta să provoace o reacție politică puternică din partea partidelor de opoziție, în special din partea partidului de extremă dreapta, Raliul Național.

Formațiunea îl acuză pe Macron că manevrează jocurile politice pentru a plasa persoane loiale în instituții-cheie înainte de încheierea mandatului său, anul viitor.

Opoziția poate bloca numirea lui Moulin dacă o majoritate combinată de trei cincimi votează împotriva acesteia în comisiile de finanțe ale Adunării Naționale și Senatului.

Cine este Emmanuel Moulin

Emmanuel Moulin este unul dintre cei mai influenți responsabili politici din domeniul economic din Franța, având o carieră care acoperă finanțele publice, administrația publică și puterea executivă.

Absolvent al unor instituții academice prestigioase, printre care Sciences Po, Essec Business School și École Nationale d’Administration, și-a început cariera la sfârșitul anilor 1990 la Trezoreria franceză.

Ulterior, a ocupat funcții la Banca Mondială din Washington și a fost secretar general al Clubului de la Paris, care coordonează restructurarea datoriilor statelor suverane.

El a lucrat apoi pentru actuala președintă a BCE, Christine Lagarde, în timpul mandatului acesteia ca ministru de finanțe al Franței, înainte de a deveni consilier economic al președintelui de atunci, Nicolas Sarkozy, în timpul crizei datoriilor din zona euro.

După ce Francois Hollande l-a învins pe Sarkozy în 2012, Moulin s-a orientat către sectorul privat, ocupând funcții de conducere la Eurotunnel și la banca de investiții italiană Mediobanca, înainte de a se întoarce în guvern în 2017 ca șef de cabinet al ministrului finanțelor Bruno Le Maire.