Președintele Emmanuel Macron se îndreaptă spre Coreea de Sud după vizita sa în Japonia

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a încheiat joi vizita oficială în Japonia și a plecat spre Coreea de Sud, aliat apropiat al Statelor Unite, relatează Euractiv.

În timpul vizitei din Japonia, liderul francez a semnat un acord important privind materiile prime esențiale și cooperarea în domeniul apărării. El a avut și întrevederi cu prim-ministrul Sanae Takaichi și s-a întâlnit cu familia imperială, alături de soția sa, Brigitte Macron.

Discuțiile susținute de Macron au vizat economia, dar și securitatea regională.

Marți, președintele american Donald Trump a numit Franța „foarte nefolositoare” în ceea ce privește războiul din Iran, iar a doua zi l-a ironizat pe Macron, spunând că soția sa „îl tratează extrem de urât” în timp ce îi imita accentul.

Liderul francez a lăudat miercuri „predictibilitatea” Europei în Japonia și a sugerat o diferență față de cei care „ți-ar putea face rău fără să te informeze măcar”, într-un aparent semn de aluzie la Statele Unite.

În aceeași zi, Donald Trump a criticat și Coreea de Sud, îndemnând țările dependente de Strâmtoarea Ormuz să ajute la redeschiderea rutei petroliere cheie.

„Lăsați țările europene să o facă. Lăsați Coreea de Sud, care, apropo, nu ne-a fost de ajutor. Știți, avem doar 45.000 de soldați în pericol acolo, chiar lângă o forță nucleară. Lăsați Coreea de Sud să o facă”, a spus Trump, referindu-se la Coreea de Nord.

„Lăsați Japonia să o facă. Ei își iau 90% din petrol din strâmtoare. Lăsați China să o facă. Lăsați-i pe toți să o facă. De ce naiba facem asta?”, a mai adăugat președintele.

Într-un articol de opinie publicat joi în Le Figaro, președintele sud-coreean Lee Jae Myung a cerut o cooperare mai strânsă cu Franța, în special în domenii cheie precum inteligența artificială, energia nucleară, tehnologiile hidrogenului și spațiul.

„Într-un mediu internațional din ce în ce mai fragmentat și incert, parteneriatele dintre națiunile democratice care împărtășesc valori comune nu mai sunt doar de dorit, ci devin esențiale din punct de vedere strategic”, a scris Lee.

La fel ca alte economii asiatice, Coreea de Sud se bazează în mare măsură pe importurile de energie, inclusiv prin Strâmtoarea Ormuz, a cărei închidere a condus la creșterea prețurilor la energie și a zguduit economia globală.

Războiul a determinat deja Seulul să impună un plafon al prețurilor la combustibil pentru a reduce presiunea asupra aprovizionării sale cu energie, prima astfel de măsură din 1997.

Itinerarul de două zile al lui Macron include un summit cu Lee Jae Myung, o vizită la monumentul comemorativ de război pentru a aduce un omagiu soldaților francezi care au luptat în Războiul din Coreea, și un forum economic urmat de o cină cu vedete K-pop și cineaști sud-coreeni.