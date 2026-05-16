Papa Leon al XIV-lea merge în Franța în septembrie, în prima vizită papală după 18 ani

Vizita are loc la invitația autorităților franceze, a autorităților religioase din țară și a directorului general al UNESCO, potrivit biroului de presă al Vaticanului. Papa va merge și la sediul UNESCO din Paris, relatează Politico.

Leon al XIV-lea, primul american devenit papă, a fost criticat în ultimele săptămâni de președintele american Donald Trump, după ce a avut o poziție împotriva războiului din Iran.

Deplasarea în Franța, dar și vizita în Spania anunțată pentru luna iunie, arată interesul liderului Vaticanului de a consolida legăturile cu state europene catolice, dar laice. Va fi prima vizită de stat a unui papă în Franța după 18 ani.

Președintele francez Emmanuel Macron a salutat sâmbătă vestea și a scris pe rețelele sociale că „suntem încântați că Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea și-a confirmat călătoria în Franța. Această vizită din septembrie va fi o onoare pentru țara noastră, o bucurie pentru catolici și un mare moment de speranță pentru toți”.

Macron a vizitat Vaticanul în aprilie.

Papa va merge și la Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj catolic din Franța.

Leon al XIV-lea urmează să viziteze și Spania în luna iunie. El se va întâlni la Madrid cu premierul Pedro Sánchez și va merge, de asemenea, la Barcelona și în Insulele Canare.