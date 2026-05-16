Zelenski anunță că Parisul și Kievul vor dezvolta sisteme antirachetă: „Este o decizie fermă și un pas important”

Anunțul a fost dat, sâmbătă, de președintele Zelenski în urma unei convorbiri telefonice cu Macron. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Ucrainei, după atacurile devastatoare cu rachete și drone rusești, din mai multe regiuni, potrivit KyivPost

Franța s-a angajat să-și extindă sprijinul acordat Ucrainei în domeniul apărării, oferind cooperare tehnică și operațională specializată pentru a contracara utilizarea tot mai intensă a armelor balistice de către Rusia.

În mesajul său publicat pe platformele sociale, Zelenski a calficat acest acord drept „un pas important”.

„I-am mulțumit lui Emmanuel pentru condamnarea fermă a atacurilor rusești asupra orașelor și comunităților noastre. Aceste atacuri arată foarte clar ce reprezintă Rusia și de ce trebuie să ne consolidăm cu toții apărarea colectivă împotriva tuturor amenințărilor. Franța este pregătită să colaboreze în domeniul capacităților antibalistice. Este o decizie fermă și un pas important. De asemenea, am discutat despre consolidarea capacității noastre de a respinge atacurile rusești chiar în acest moment”, a scris Zelenski.

Parisul și Kievul vor dezvolta în comun sisteme antirachetă

Potrivit publicației citate, prin angajamentul asumat, Parisul își exprimă disponibilitatea de a furniza sau de a dezvolta în comun platforme avansate de interceptare ale rachetelor balistice rusești precum sistemul SAMP/T, capabil să urmărească și să distrugă rachetele aflate în faza terminală și care se deplasează cu viteză mare.

Acordul dintre Kiev și Paris vine după ce serviciile de informații Ucrainene au prezentat rapoarte care afirmă că Rusia a lansat 16 rachetele balistice de ultimă generație și 600 de drone de atac, într-un interval scurt de timp încă de la începutul acestei luni.

Țintele au fost zone rezidențiale și industriale. În urma acestor atacuri, peste 40 de ucraineni au murit. Rachetele rusești au reușit să ocolească rețelele standard de apărare aeriană.