Rusia declară că a doborât 355 de drone ucrainene, iar Rusia și Ucraina au făcut schimb de 205 prizonieri

Rusia a doborât, joi noaptea, între orele 20:00 și 04:00, 355 de drone ucrainene deasupra a aproximativ 15 dintre regiunile sale și Crimeea, a anunțat, vineri, Ministerul rus al Apărării, potrivit AFP.

Atacurile vizau regiunile Belgorod, Bryansk și Kursk, la granița cu Ucraina, precum și Moscova, a anunțat ministerul, într-un comunicat.

Schimbul de prizonieri, anunțat de Trump în urmă cu o săptămână

Vineri, Rusia și Ucraina au făcut schimb de 205 prizonieri, potrivit armatei rusești, la o săptămână după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord pentru un nou schimb.

„În prezent, personalul militar rus se află pe teritoriul Republicii Belarus, unde primește asistența psihologică și medicală necesară”, a declarat armata, într-un comunicat, potrivit aceleiași surse.

Peste 675 de drone și 56 de rachete au vizat Ucraina, într-un atac masiv desfășurat joi noaptea, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Numărul morților în bombardamentele rusești, care au lovit Kievul în noaptea de miercuri până joi, a crescut la 24, inclusiv trei copii, și 47 de răniți, au anunțat serviciile de salvare.

Capitala Ucrainei, cea mai afectată

Kievul, orașul cel mai afectat, va fi în doliu vinerea aceasta, a anunțat primarul Vitali Klitschko. „Salvatorii continuă să caute non-stop printre dărâmături persoane din clădirea (care s-a prăbușit) din districtul Darnytskyi”, au anunțat, vineri, serviciile de salvare de stat.

În Rusia, atacurile ucrainene asupra orașului Riazan, la sud-est de Moscova, s-au soldat cu trei morți și 12 răniți, au anunțat vineri autoritățile locale, mai precizează sursa.