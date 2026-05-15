Finlanda anunță că amenințarea cu dronele de la Helsinki a luat sfârșit și redeschide aeroportul

Autoritățile din Finlanda au declarat vineri că presupusa activitate a unor drone în spațiul aerian de deasupra regiunii capitalei Helsinki nu mai reprezintă o amenințare și că situația revine la normal.
Laura Buciu
15 mai 2026, 08:28
Forțele de apărare ale țării au mobilizat anterior avioane de vânătoare și alte servicii de urgență ca răspuns la o presupusă activitate a unor drone deasupra capitalei Helsinki, a relatat postul public de televiziune Yle.

După 3 ore situația a revenit la normal.

„Pericolul a trecut. Oamenii pot merge la serviciu și la școală în siguranță”, a declarat ministrul de Interne, Mari Rantanen, într-o postare pe X.

Traficul pe aeroportul din Helsinki a fost reluat, de asemenea, după o întrerupere de trei ore, potrivit unui comunicat publicat pe site și citat de Reuters.

„Autoritățile iau măsuri. Forțele de Apărare și-au consolidat propriile capacități de supraveghere și intervenție. Îi îndemn pe toți să urmărească comunicatele autorităților”, a declarat prim-ministrul Petteri Orpo într-un comunicat publicat pe X.

