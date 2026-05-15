Israel și Liban reiau negocierile directe la Washington, în timp ce luptele cu Hezbollah continuă

Cele două state încearcă să evite reluarea unui conflict de amploare la granița de nord a Israelului, în condițiile în care schimburile de focuri și atacurile aeriene continuă aproape zilnic. Negocierile sunt mediate de Statele Unite și au loc la doar câteva săptămâni după precedenta rundă de discuții dintre cele două părți. Oficialii libanezi speră ca întâlnirile din capitala americană să ducă la prelungirea armistițiului și la reducerea tensiunilor din sudul Libanului, mai arată Euronews.

Pe agenda negocierilor se află retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului. Se discută și problema dezarmării Hezbollah, una dintre cele mai sensibile teme pentru Beirut și Teheran. Gruparea șiită susținută de Iran nu participă la negocieri și s-a opus public dialogului direct dintre Liban și Israel. Această rundă de negocieri este considerată mai importantă decât cele anterioare, deoarece la Washington au fost trimiși emisari de rang mai înalt din ambele state.

Trump ar fi vrut o întâlnire Netanyahu–Aoun

Potrivit unor oficiali libanezi citați de presa internațională, președintele american Donald Trump a încercat să faciliteze și o întâlnire directă între premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele libanez Joseph Aoun. Aoun ar fi refuzat însă ideea în această etapă, temându-se de reacțiile interne din Liban în cazul unui eșec al negocierilor. Surse libaneze susțin că liderul de la Beirut i-a transmis lui Trump că ar accepta o vizită oficială la Casa Albă doar dacă cele două părți vor ajunge la un acord concret de securitate.

Luptele continuă în paralel cu negocierile

În ciuda armistițiului aflat încă în vigoare, confruntările dintre Israel și Hezbollah continuă. Miercuri, armata israeliană a lovit șapte vehicule în Liban, inclusiv pe autostrada principală din sudul Beirutului. Ministerul Sănătății din Liban a anunțat că atacurile au ucis 12 persoane, printre care o femeie și doi copii. Alte raiduri israeliene în sudul Libanului au provocat moartea a încă 10 persoane, inclusiv șase copii. La rândul său, Hezbollah a continuat atacurile asupra pozițiilor israeliene din nordul Israelului și sudul Libanului. La doar câteva ore după deschiderea negocierilor de la Washington, o dronă Hezbollah a explodat în apropierea localității israeliene Rosh Hanikra, rănind trei persoane. Armata israeliană a precizat că este primul incident cu victime civile de la intrarea în vigoare a armistițiului.

Aproape 3.000 de morți în Liban de la reluarea conflictului

Actuala escaladare dintre Israel și Hezbollah a început pe 2 martie, după declanșarea războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran. După asasinarea liderului suprem iranian Ali Khamenei, Hezbollah a reluat atacurile cu rachete asupra Israelului, iar armata israeliană a răspuns prin bombardamente asupra Libanului, inclusiv în Beirut. Potrivit autorităților libaneze, de la reluarea luptelor au fost ucise 2.896 de persoane și alte 8.824 au fost rănite în Liban. De partea israeliană, bilanțul include 18 soldați, doi civili și un contractor militar ucis în sudul Libanului.