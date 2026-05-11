Președintele Libanului cere intervenția Statelor Unite pentru oprirea atacurilor israeliene

Președintele Libanului, Joseph Aoun, a cerut Statelor Unite să pună presiune pe autoritățile de la Ierusalim să oprească operațiunile ofensive din sudul țării pe fondul creșterii numărului de victime civile.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
11 mai 2026, 18:07, Știri externe
„Joseph Aoun a discutat cu ambasadorul american, Michael Issa, ultimele evoluții privind cea de-a treia reuniune trilaterală Liban-SUA-Israel, care va avea loc săptămâna aceasta la Washington. Acesta a subliniat în fața ambasadorului necesitatea de a exercita presiuni asupra Israelului pentru a înceta focul, a opri operațiunile militare și a stopa distrugerea și demolarea locuințelor din sudul Libanului”, a transmis președinția libaneză, citată de Reuters.

Anunțului șefului de stat de la Beirut vine după ce ministerul Sănătății a anunțat că 74 de persoane au fost ucise în ultimele trei zile în urma atacurilor israeliene.

Ostilitățile din sudul Libanului au reînceput în luna martie după ce gruparea militantă Hezbollah a lansat atacuri asupra Israelului ca ripostă pentru uciderea fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. 

De la reînceperea conflictului, aproximativ 2.869 de persoane și-au pierdut viața în Liban. Deși președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu pe 16 aprilie, ostilitățile au continuat, în special în sudul Libanului. 

În paralel, Statele Unite pregătesc o a treia rundă de discuții între reprezentanți ai Libanului și Israelului, programată să aibă loc la Washington pe 14 și 15 mai. 

De asemenea, Libanul joacă un rol important și în negocierile de pace SUA-Iran, întrucât Teheranul a transmis că orice acord trebuie să includă și un armistițiu în Liban

