Noi atacuri cu drone israeliene în Liban: 17 persoane au fost ucise

Trei atacuri cu drone israeliene, asupra unor vehicule la sud de Beirut, sâmbătă, au ucis patru persoane, în timp ce o serie de atacuri aeriene asupra sudului Libanului au ucis cel puțin 13 persoane, inclusiv un bărbat și pe fiica sa de 12 ani, au anunțat presa de stat și Ministerul Sănătății, potrivit AP.

Cele trei atacuri cu drone la sud de Beirut au marcat o altă escaladare, de la intrarea în vigoare a unui armistițiu, între Israel și Hezbollah pe 17 aprilie. Atât Israelul, cât și Hezbollah și-au continuat atacurile zilnice, în ciuda armistițiului.

Atacul de sâmbătă, la trei zile după un alt atac

Miercuri noaptea, forțele aeriene israeliene au efectuat un atac aerian asupra unei suburbii sudice, în care Israelul a declarat că a ucis un oficial militar de rang înalt din Hezbollah. Acesta a fost primul atac în apropierea capitalei, de la încheierea armistițiului.

Două dintre atacurile de sâmbătă au avut loc pe autostrada care leagă Beirut de orașul portuar Sidon din sud, rănind mai multe persoane, în timp ce al treilea a avut loc pe un drum care duce spre regiunea Chouf din Liban, ucigând trei persoane, a anunțat agenția națională de știri de stat, conform aceleiași surse.

Ministerul Sănătății a declarat că un atac aerian israelian asupra satului Saksakiyeh, din sudul țării, a ucis cel puțin șapte persoane, inclusiv un copil, și a rănit 15. Ministerul a precizat că acesta este un bilanț inițial.

Agenția a raportat atacuri în sudul Libanului, inclusiv unul asupra satului Bourj Rahhal, în care au murit trei persoane, și un altul în Maifadoun, în care a murit o persoană.

Ministerul Sănătății condamnă atacul

Între timp, Ministerul Sănătății a declarat că trei atacuri cu drone israeliene au ucis un bărbat sirian, care se afla pe o motocicletă cu fiica sa de 12 ani, în orașul Nabatiyeh, adăugând că după atacul inițial, bărbatul și fiica sa au reușit să se îndepărteze de la fața locului, doar pentru a fi atacați din nou de dronă, ucigându-l pe bărbat instantaneu.

Fata s-a deplasat apoi la aproximativ 100 de metri distanță și a fost lovită din nou de dronă, după ce fusese deja rănită. Fata a murit ulterior într-un spital.

„Ministerul Sănătății Publice denunță această țintire barbară și violența deliberată împotriva civililor și copiilor din Liban”, a declarat ministerul în comunicatul său, adăugând că atacul marchează o serie continuă „de încălcări grave ale dreptului internațional umanitar”.