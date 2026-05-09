Zeci de persoane au fost arestate în Bahrain pentru presupuse legături cu Gardienii Revoluției

Un armistițiu fragil părea să fie în vigoare sâmbătă, după ce Statele Unite au atacat două petroliere iraniene, în timp ce Bahranin, țara care găzduiește sediul regional al Marinei SUA a declarat că a arestat zeci de persoane despre care susține că au legături cu Garda Revoluționară din Iran.
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Laurentiu Marinov
09 mai 2026, 20:04
Atacurile de vineri pun la îndoială armistițiul de o lună, despre care Statele Unite au insistat că este încă în vigoare. Washingtonul așteaptă răspunsul Iranului la ultima sa propunere de acord pentru încheierea războiului, redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru transportul maritim și reducerea programului nuclear al Teheranului, potrivit AP.

Armata americană a declarat vineri că forțele sale au dezactivat două petroliere iraniene care încercau să încalce blocada americană asupra porturilor iraniene. Cu câteva ore mai devreme, armata a declarat că a dejucat atacuri asupra a trei nave ale Marinei și a lovit instalații militare iraniene din strâmtoare.

Sâmbătă, mica insulă Bahrain din Golf a anunțat că a arestat 41 de persoane despre care spune că fac parte dintr-un grup afiliat Gărzii Revoluționare iraniene. Ministerul de Interne a declarat că anchetele sunt în curs de desfășurare, dar nu a oferit detalii.

Bahrainul este condus de o monarhie musulmană sunnită, dar, la fel ca Iranul, are o populație majoritar șiită. Grupurile pentru drepturile omului au declarat că regatul a folosit războiul dintre Iran și SUA, care își are baza a cincea flotă în Bahrain, ca pretext pentru a reprima disidența.

