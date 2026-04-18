Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 50. Iranul reimpune restricții asupra Strâmtorii Ormuz / Canoniere iraniene au tras asupra unui petrolier în Strâmtoarea Ormuz

Marina iraniană a trimis un avertisment radio navelor din Strâmtoarea Ormuz

Navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz au primit un mesaj radio de la marina iraniană, care anunță închiderea din nou a rutei de navigație.

Li s-a spus că nu este permisă trecerea navelor, relatează agenția de știri Reuters, citând surse din domeniul transportului maritim.

Anterior, un petrolier a raportat că a fost abordat de o canonieră iraniană care a deschis focul.

Iranul a anulat astăzi scurta redeschidere a strâmtorii, care a determinat ceea ce a fost numită „prima mișcare majoră de nave” prin rută de la începutul războiului.

Portavionul USS Gerald R. Ford a intrat în Marea Roșie

Potrivit AP, portavionul american USS Gerald R. Ford a intrat în Marea Roșie, însoțit de două distrugătoare.

Focuri de armă în strâmtoarea Ormuz

Au fost raportate focuri de armă după ce cel puțin două nave comerciale au încercat să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, relatează agenția de știri Reuters, citând trei surse maritime.

Iranul a anulat anterior redeschiderea scurtă a căii navigabile cheie, acuzând SUA că nu își îndeplinește obligațiile asumate în temeiul unui acord de încetare a focului.

Operațiunile Comerciale Maritime din Marea Britanie (UK Maritime Trade Operations) raportează că a înregistrat un incident raportat în apropierea strâmtorii la nord-est de Oman.

Căpitanul unui petrolier a declarat că nava sa a fost abordată de canoniere ale Gărzii Revoluționare iraniene, care au deschis focul, potrivit organizației conduse de Marina Regală.

Dar petrolierul și echipajul său sunt, se pare, în siguranță, scrie Sky News.

Anterior, în timpul scurtei redeschideri a strâmtorii, mai multe nave au început să se deplaseze pe ruta de navigație, ceea ce Reuters a numit „prima mișcare majoră” de nave în strâmtoare de la începutul războiului.

Convoiul care se formase pare însă să se fi dispersat deja, așa cum arată datele recente de urmărire de pe platforma MarineTraffic.

Iranul refuză o altă rundă de discuții

Conform Tasnim, Iranul nu a fost încă de acord cu următoarea rundă de discuții cu SUA, invocând presiunile SUA (inclusiv declarația lui Trump privind blocada navală) și ceea ce numește cerințe nerezonabile.

Iranul spune că va continua negocierile doar dacă aceste cerințe încetează și a transmis acest mesaj prin intermediul unui intermediar pakistanez.

BREAKING Strâmtoarea Ormuz, „închisă” din nou, anunță presa de stat iraniană

Comandamentul comun al armatei iraniene a emis sâmbătă o declarație privind situația din Strâmtoarea Ormuz, a relatat presa de stat, citată de Sky News.

Donald Trump a insistat ieri că SUA își vor menține blocada porturilor iraniene din Golful Persic, în ciuda faptului că Iranul a ridicat închiderea de facto a principalei rute de transport maritim.

Un purtător de cuvânt al Cartierului General Central al Hazrat Khatam al-Anbiya a declarat că principala rută de transport maritim va „reveni la starea anterioară” de control strict din cauza refuzului SUA de a ridica blocada.

Postul de radio și televiziune de stat iraniană IRIB a declarat sâmbătă că acest lucru înseamnă că principala rută de transport maritim „este acum închisă din nou, iar trecerea necesită aprobarea IRANULUI”.

Israelul va impune o „linie galbenă” în Liban, interzicând accesul locuitorilor în zeci de sate

Israelul va impune o așa-numită „linie galbenă” în Liban, prin care interzice locuitorilor să se întoarcă în zonele ocupate de armata israeliană, potrivit unor înalți oficiali ai Forțelor de Apărare Israeliene (IDF).

Tactica a fost folosită pentru a diviza Gaza, unde așa-numita „linie galbenă” delimitează o zonă ocupată de armata israeliană ca parte a acordului de încetare a focului pentru a pune capăt războiului.

„Modelul «liniei galbene» din Gaza va fi copiat și în Liban, iar IDF a definit deja o «linie galbenă» până la care forțele IDF operează în prezent”, au declarat înalți oficiali IDF reporterilor într-un briefing de sâmbătă.

Locuitorilor nu li se va permite să se întoarcă în cele 55 de sate libaneze din zonă, au declarat oficialii IDF.

„IDF este autorizată să continue să distrugă infrastructurile teroriste de acolo chiar și în timpul încetării focului”, au adăugat aceștia.

Vineri, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că IDF „va continua să dețină toate locurile pe care le-a curățat și capturat”.

Locuitorii strămutați se întorc în sudul Libanului, odată cu intrarea în vigoare a armistițiului

Persoanele strămutate din sudul Libanului de către armata israeliană au continuat să se întoarcă acasă sâmbătă dimineață, după intrarea în vigoare a unui armistițiu, scrie CNN.

Înregistrări video de la agenția de știri Reuters au arătat vehicule traversând podul Qasmiyeh peste râul Litani, sâmbătă dimineață, care leagă sudul Libanului de restul țării.

Într-un discurs adresat poporului libanez vineri, președintele Joseph Aoun a declarat că armistițiul înseamnă că persoanele strămutate se pot întoarce la casele lor.

Atacurile israeliene au strămutat peste 1 milion de oameni în Liban de la începutul celui mai recent conflict.

Sudul Libanului, unde gruparea militantă și politică susținută de Iran, Hezbollah, a avut în mod tradițional o fortăreață, s-a confruntat cu bombardamente aproape constante de peste doi ani.

Cel mai mare portavion din lume s-a întors în Orientul Mijlociu

Cel mai mare portavion din lume s-a întors în Orientul Mijlociu după mai bine de o lună petrecută în Mediterană, relatează Sky News.

Agenția de știri AP a relatat că USS Gerald R. Ford, care a doborât săptămâna aceasta recordul pentru cea mai lungă desfășurare de portavioane de la Războiul din Vietnam, a trecut prin Canalul Suez.

Nava a fost forțată să acosteze pentru reparații în urma unui incendiu într-o spălătorie de la bord. Sosirea portavionului Ford îl face al doilea portavion din regiune, pe lângă USS Abraham Lincoln, în Marea Arabiei.

Trump spune că președintele chinez Xi este „foarte fericit” în legătură cu Strâmtoarea Ormuz

Președintele Donald Trump a declarat vineri că președintele chinez Xi Jinping este „foarte fericit” de deschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Președintele Xi este foarte fericit că Strâmtoarea Ormuz este deschisă și/sau se deschide rapid”, a scris Trump pe Truth Social.

„Întâlnirea noastră din China va fi una specială și, potențial, istorică. Aștept cu nerăbdare să fiu cu președintele Xi – se vor realiza multe!”

Se așteaptă ca Donald Trump să se întâlnească cu Xi Jinping luna viitoare pentru discuții la Beijing.

Trump spune că ar putea să nu prelungească armistițiul cu Iranul dacă nu se ajunge la un acord

Președintele Donald Trump a declarat că este posibil să nu prelungească un armistițiu provizoriu între Statele Unite și Iran dacă negocierile nu reușesc să ducă la un acord până miercuri, scrie CNN.

„Poate că nu îl voi prelungi”, a spus Trump când a fost întrebat la bordul Air Force One dacă va prelungi armistițiul sau va relua atacurile dacă discuțiile eșuează.

„Poate că nu îl voi prelungi, așa că veți avea o blocadă și, din păcate, va trebui să începem să lansăm din nou bombe”, a adăugat președintele.

Comentariile vin în contextul în care delegațiile americană și iraniană sunt așteptate să sosească în Pakistan în acest weekend și să poarte negocieri luni, potrivit unor surse iraniene familiarizate cu discuțiile.

Statele Unite nu au confirmat dacă aceste întâlniri sunt programate. Donald Trump și-a exprimat încrederea vineri că părțile sunt aproape de un acord.

CENTCOM anunță că 21 de nave s-au întors în Iran de la începutul blocadei americane

Douăzeci și una de nave s-au întors în Iran de când a început blocada americană asupra porturilor iraniene din Golful Persic și Golful Oman, pe 13 aprilie, a declarat Comandamentul Central al SUA vineri seară.

„De la începerea blocadei, 21 de nave s-au conformat instrucțiunilor forțelor americane de a se întoarce în Iran”, a declarat CENTCOM pe X.

Actualizarea a venit după ce Iranul a declarat că a redeschis Strâmtoarea Ormuz pentru toate navele comerciale, deși președintele parlamentului iranian a spus că calea navigabilă se va închide dacă SUA nu își ridică blocada navală din regiune.

Companiile de transport maritim au rămas precaute în ceea ce privește tranzitarea strâmtorii.

Iranul va închide Strâmtoarea Hormuz dacă blocada americană nu este ridicată, a declarat președintele Parlamentului iranian

Teheranul va închide Strâmtoarea Ormuz dacă SUA nu ridică blocada porturilor iraniene, a avertizat vineri președintele Parlamentului iranian, respingând afirmațiile recente ale președintelui american Donald Trump ca fiind „false”.

Mohammad Bagher Ghalibaf a declarat că Trump a făcut „șapte afirmații într-o oră, toate șapte fiind false”, scrie CNN.

El nu a specificat la ce afirmații se referă, dar a spus despre Washington că „nu au câștigat războiul cu aceste minciuni și cu siguranță nu vor ajunge nicăieri nici în negocieri”.

„Indiferent dacă strâmtoarea este deschisă sau închisă, precum și reglementările acesteia, sunt determinate pe teren, nu pe rețelele de socializare”, a postat el pe X, adăugând că tranzitul prin strâmtoare se va face printr-o „rută desemnată” și cu „autorizarea Iranului”.

Mai devreme în cursul zilei, Trump a declarat că blocada americană a porturilor iraniene se va încheia odată ce „va fi semnat un acord” și a spus că acesta este aproape.

De asemenea, el a declarat la un miting din Arizona că un acord de pace cu Iranul ar implica preluarea de către SUA a controlului asupra materialului nuclear al țării.

Cu toate acestea, un oficial iranian de rang înalt a pus la îndoială unele dintre afirmațiile sale despre concesiile făcute de Teheran.

Remarcile lui Ghalibaf vin după ce surse iraniene au declarat pentru CNN că delegațiile americane și iraniene urmau să poarte negocieri în Pakistan luni, deși Washingtonul nu a confirmat acest lucru.

Doar o mână de nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz vineri, după ce ministrul de externe iranian a declarat că aceasta se va deschide pentru toate navele comerciale.