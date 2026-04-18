Prima pagină » Știri externe » Strâmtoarea Ormuz, „închisă” din nou, anunță presa de stat iraniană

Strâmtoarea Ormuz, „închisă” din nou, anunță presa de stat iraniană

Iranul a anunțat sâmbătă că situația din Strâmtoarea Ormuz revine la control strict, după tensiunile cu SUA privind blocada porturilor din Golf.
Strâmtoarea Ormuz, „închisă” din nou, anunță presa de stat iraniană
Nițu Maria
18 apr. 2026, 11:44, Știri externe

Comandamentul comun al armatei iraniene a emis sâmbătă o declarație privind situația din Strâmtoarea Ormuz, a relatat presa de stat, citată de Sky News.

Donald Trump a insistat ieri că SUA își vor menține blocada porturilor iraniene din Golful Persic, în ciuda faptului că Iranul a ridicat închiderea de facto a principalei rute de transport maritim.

Un purtător de cuvânt al Cartierului General Central al Hazrat Khatam al-Anbiya a declarat că principala rută de transport maritim va „reveni la starea anterioară” de control strict din cauza refuzului SUA de a ridica blocada.

Postul de radio și televiziune de stat iraniană IRIB a declarat sâmbătă că acest lucru înseamnă că principala rută de transport maritim „este acum închisă din nou, iar trecerea necesită aprobarea IRANULUI”.

Într-o declarație, armata a declarat acum câteva minute că strâmtoarea „a revenit la starea sa anterioară” deoarece SUA au refuzat să ridice blocada maritimă asupra porturilor iraniene din Golf.

Închiderea vine după „primul trafic major” din ultimele șapte săptămâni

Iranul a anunțat că va ridica blocada din strâmtoarea Ormuz vineri, după ce un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban a intrat în vigoare.

Președintele Donald Trump a mulțumit Iranului pentru deschiderea strâmtorii, dar a spus că blocada americană de represalii asupra navelor care intră și ies din porturile iraniene „va rămâne în vigoare” până la ajungerea la un acord.

Traficul pe calea navigabilă s-a intensificat pentru scurt timp în această dimineață, în ceea ce Reuters a numit „prima mișcare majoră de nave” prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului.

Iranul declarase Strâmtoarea Ormuz închisă în mod oficial la scurt timp după începerea atacului american, la data de 28 februarie.

Oficialii au specificat ulterior că trecerea era posibilă cu aprobarea Iranului, dar nu și pentru navele „ostile” afiliate SUA și Israelului.

Cu toate acestea, foarte puține nave au trecut în practică prin zonă, iar perturbările au afectat grav economiile globale și au provocat o creștere masivă a prețurilor la energie.

