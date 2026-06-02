Pentagonul interzice jurnaliștilor accesul la biroul de presă, spunând că acesta a devenit un „spațiu clasificat”

Secretarul de presă interimar al Pentagonului, Joel Valdez, a confirmat că biroul de presă a fost desemnat drept Sensitive Compartmented Information Facility (SCIF), o categorie de spații utilizate pentru gestionarea informațiilor clasificate, transmite AP.

Potrivit oficialului, decizia a fost luată deoarece în aceeași zonă lucrează redactori de discursuri din cadrul Biroului Secretarului Apărării, care utilizează în mod curent documente și informații clasificate. „Jurnaliștilor nu li se va mai permite accesul în acest spațiu”, a transmis Valdez pe platforma X, susținând că măsura nu ar avea un caracter controversat.

Noi restricții pentru presa acreditată la Pentagon

Decizia vine după o serie de schimbări privind accesul presei în sediul Departamentului Apărării. Timp de decenii, jurnaliștii acreditați la Pentagon au beneficiat de permise care le permiteau să circule în numeroase zone ale clădirii și să interacționeze direct cu oficialii responsabili de comunicare.

Situația s-a schimbat în toamna anului trecut, când majoritatea instituțiilor media au renunțat la acreditările speciale și au părăsit sediul Pentagonului în semn de protest față de noile reguli impuse de autorități.

The New York Times contestă măsurile în instanță

Noile restricții au generat și dispute juridice. The New York Times a deschis în luna mai un nou proces împotriva Departamentului Apărării, susținând că obligația impusă jurnaliștilor de a fi însoțiți permanent de un reprezentant al Pentagonului în interiorul clădirii încalcă libertatea presei garantată de Primul Amendament al Constituției SUA.

Publicația susține că măsurile limitează capacitatea reporterilor de a realiza relatări independente despre activitatea armatei americane și despre deciziile Departamentului Apărării.

Disputa dintre Pentagon și presă continuă

Actualele reguli au fost introduse în martie, după o serie de decizii judiciare contradictorii privind accesul presei la Pentagon. Un judecător federal anulase anterior unele restricții impuse de administrația condusă de Donald Trump și de secretarul Apărării Pete Hegseth. Ulterior, autoritățile au adoptat un nou set de reguli care au menținut obligativitatea escortării jurnaliștilor în interiorul complexului militar.

Procesul se află în continuare pe rol, iar disputa dintre administrația americană și organizațiile media privind accesul la informații și transparența activității Pentagonului este departe de a se încheia.

O nouă etapă în conflictul dintre administrația Trump și mass-media

Decizia de reclasificare a biroului de presă apare într-un context mai larg de confruntări între administrația Trump și instituțiile media americane, conflict care a generat numeroase procese și dispute publice în ultimele luni. Criticii măsurii susțin că restricțiile îngreunează activitatea jurnaliștilor și reduc transparența unei instituții esențiale pentru politica de apărare a Statelor Unite. Oficialii Pentagonului afirmă însă că noile reguli sunt necesare pentru protejarea informațiilor sensibile și a securității naționale.