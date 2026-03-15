Washington Post: Trump este nerăbdător să declare o victorie rapidă, dar tacticile Iranului complică situația

După două săptămâni de război împotriva Iranului, președintele Donald Trump ar putea fi în curând gata să declare victoria. Dar se confruntă cu o provocare: Și Teheranul are și dreptul de vot, spune în analiză Washington Post.

Cu cea mai mare parte a marinei iraniene eliminată, o mare parte din stocul său de rachete distrusă și lideri de rang înalt uciși, Trump se apropie de obiectivele stabilite de liderii săi militari la începutul războiului .

După 2 săptămâni de război, regimul din Teheran este încă la putere

Însă două săptămâni de conflict nu au atins obiectivele mai ample pe care Trump le-a declarat uneori. Practic, un regim întărit la Teheran rămâne la putere și perturbă piețele globale de petrol prin blocarea rutei de transport maritim vitale care permite petrolului și gazelor să iasă din Golful Persic.

Liderii țării ar putea fi mai dornici ca niciodată să se grăbească spre o armă nucleară, spun diplomați și analiști.

Iranul păstrează controlul asupra a ceea ce Statele Unite și națiunile aliate consideră a fi 440 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit, ceea ce îi oferă un alt avantaj în timp ce regimul se luptă să se apere și să îndure atacul SUA și Israelului.

Presiuni din interiorul Partidului Republican pe Donald Trump, înaintea alegerilor

Paradoxul pune la încercare capacitatea lui Trump de a pune capăt războiului, în contextul în care acesta se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea propriului partid pentru a-și concentra atenția asupra economiei înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Prețurile benzinei au crescut cu 25% de când Statele Unite și Israelul au început să bombardeze Iranul, fermierii se confruntă cu creșterea costurilor îngrășămintelor, iar numărul soldaților americani morți este în creștere.

Teheranul s-a dovedit rezistent în capacitatea sa de a ataca navele care încearcă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce face neclar dacă o oprire unilaterală a războiului de către partea americană ar fi suficientă pentru a reduce prețurile la energie.

Provocări uriașe pentru statele din Golf, aliate ale SUA

Bombardamentul iranian a reprezentat, de asemenea, provocări uriașe pentru națiunile din Golful Persic care au fost în mod tradițional aliate ale SUA și găzduiesc baze militare americane.

Trump continuă să afirme că el, singur, controlează ritmul luptelor.

Războiul se va termina „când îl voi simți, îl voi simți în oasele mele”, a declarat Trump vineri pentru Fox News Radio, spunând că nu crede că „va fi lung”.

El a adăugat: „Suntem mult înaintea termenului. Mult înainte.”

„Catastrofă strategică”

Există însă o mare diferență între ceea ce s-a putut realiza pe câmpul de luptă și capacitatea Washingtonului de a controla Iranul ca amenințare regională, a declarat Suzanne Maloney, expertă în relațiile SUA-Iran și vicepreședinte pentru politică externă la Brookings Institution.

„Am avut un succes imens în atingerea unor obiective militare specifice, dar atâta timp cât Iranul poate dicta data de încheiere a războiului și totuși poate păstra o cale către capacitatea de a produce arme nucleare, este o catastrofă strategică”, a spus ea.

Un risc pentru administrație este că stimularea Teheranului în ceea ce privește arsenalul său nuclear s-ar fi putut schimba, susținătorii de linie dură fiind acum mult mai determinați să dezvoltare un dispozitiv nuclear brut, au declarat diplomați și analiști, pentru WaPo.

Nu se știe dacă Iranul poate accesa stocul de gaz de uraniu îmbogățit. Se crede că recipientele care conțin gazul sunt îngropate sub dărâmături după bombardarea siturilor nucleare de către SUA în iunie. De asemenea, este incert dacă inginerii și oamenii de știință iranieni ar putea transforma acel gaz în material pentru o bombă, arată ziarul.

Ce va face Mojtaba Khamenei, o altă necunoscută

Spre deosebire de fostul liderul suprem iranian Ali Khamenei, fiul și succesorul său, Mojtaba Khamenei, ar putea avea calcule diferite. Sau s-ar putea să nu dețină autoritatea și puterea de a-i ține pe membrii mai extremiști ai sistemului de securitate iraniană în cazul în care aceștia ar încerca să instaleze o bombă.

„Am stârnit o stare de alarmă și l-am făcut și mai intransigent”, a declarat Brian Katulis, cercetător senior la Institutul din Orientul Mijlociu.

SUA, probleme cu Iranul, de la Jimmy Carter încoace

Capacitatea Iranului de a reprezenta o amenințare la adresa securității globale a atras atenția fiecărui președinte de la Jimmy Carter încoace. Atât republicanii, cât și democrații s-au confruntat cu intermediarii țării, cu ambițiile sale nucleare și cu sponsorizarea terorismului în întreaga lume.

Fostul președinte Barack Obama a pariat că o mare parte a moștenirii sale va fi un acord din 2015 care a impus controale stricte asupra programului nuclear al Teheranului.

Trump rupt acel acord după ce a preluat mandatul în 2017, spunând că este prea indulgent. La acea vreme, democrații au spus că abandonarea pactului ar duce în cele din urmă la un război cu Iranul, o acuzație pe care aliații lui Trump au negat-o.

Întrebat vineri, la o conferință de presă, despre stocul de combustibil nuclear al Iranului, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a refuzat să spună dacă forțele americane plănuiau o incursiune terestră pentru a încerca să obțină uraniul puternic îmbogățit sau dacă administrația Trump intenționa să continue să se bazeze pe diplomație pentru a face față amenințării.

„Președintele și-a concentrat atenția asupra capacităților nucleare”, a spus Hegseth. „Și voi spune că avem o serie de opțiuni, până la și inclusiv decizia Iranului de a renunța la acestea, lucru pe care, bineînțeles, l-am saluta. Nu au fost dispuși să facă [asta] în negocieri. Nu aș spune niciodată acestui grup sau lumii ce suntem dispuși să facem sau cât de departe suntem dispuși să mergem, dar cu siguranță avem opțiuni.”

Efecte. Amenințările teoretice au devenit reale: Strâmtoarea Ormuz

Dincolo de programul nuclear, atacul comun americano-israelian care a început pe 28 februarie, distrugând în același timp o parte semnificativă a capacității militare a Iranului, a declanșat o nouă amenințare din partea Iranului, făcând ca preocupări care până de curând erau doar teoretice să devină reale.

Aceasta include atacuri asupra petrolierelor din Strâmtoarea Hormuz, punctul de legătură dintre Iran și Oman, lat de 34 de kilometri, care înghesuie navele care vin și pleacă din națiuni bogate în petrol, precum Arabia Saudită, Irak, Kuweit și Emiratele Arabe Unite.

Înainte de război, amenințarea „era strategică, se profila în fundal și era mereu prezentă”, a spus Katulis.

„Acum este mult mai iminent și persistent”, a spus el. „E încă devreme, dar s-ar putea să fi făcut acest regim și mai imprevizibil și ar putea avea parte de atacuri rapide în orice moment în acea strâmtoare.”

Casa Albă a declarat că acțiunile iraniane împotriva Strâmtorii au făcut întotdeauna parte din planificarea SUA pentru un atac asupra țării. Acum însă, că războiul a început, Statele Unite s-au dovedit până acum incapabile să mențină calea navigabilă deschisă. Comandamentul Central al SUA a declarat marți că a efectuat atacuri împotriva navelor iraniene care plasează mine în apropierea strâmtorii, o dovadă a îngrijorărilor SUA.

SUA, atrase în conflict din cauza crizei energetice. Pușcașii marini pe Insula Kharg?

Statele Unite par să fie atrase tot mai mult în conflict din cauza situației energetice, relatează Washington Post.

Vineri, Trump a declarat că armata americană a „distrus complet” fiecare țintă militară de pe insula Kharg, un punct cheie de tranzit energetic iranian.

A doua zi, el a cerut Chinei, Franței, Japoniei, Coreei de Sud, Marii Britanii și altor state să trimită nave pentru a combate „constrângerea artificială” a atacurilor Iranului asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz.

A fost o schimbare notabilă față de sâmbăta precedentă, când le-a spus cu bucurie jurnaliștilor de la bordul Air Force One că a respins o ofertă britanică de a trimite portavioane în regiune.

Tot vineri, oficiali americani au declarat că o unitate expediționară a pușcașilor marini va fi desfășurată din Japonia în Orientul Mijlociu, sporind puterea de foc din regiune.

Unitatea include peste 2.200 de pușcași marini și este completată de peste 2.000 de membri suplimentari ai Marinei, răspândiți pe trei nave de război.

Senatorul Lindsey Graham (republican din Carolina de Sud), un parlamentar cu poziții agresive și confident al lui Trump, care a pledat ani de zile pentru schimbarea regimului în Iran, a sugerat că pușcașii marini ar putea ataca în curând insula Kharg – o trecere la o invazie terestră care ar reprezenta o escaladare majoră a tensiunilor.

„Cel care controlează Insula Kharg controlează destinul acestui război”, a postat Graham pe X. „Semper Fi.” Semper Fi este sloganul Pușcașilor Marini.

Nu a fost clar dacă ultima desfășurare are vreo legătură cu Kharg. Pușcașii marini sunt antrenați în debarcări amfibii, cucerirea insulelor și lansarea de artilerie cu rachete asupra adversarilor de pe mare. Desfășurarea a fost relatată pentru prima dată de Wall Street Journal.

Strâmtoarea Ormuz a devenit punctul central al războiului

Liderii de rang înalt ai Pentagonului spun că Strâmtoarea este un punct central din ce în ce mai mare al eforturilor lor, dar au recunoscut tacit provocarea cu care se confruntă, în ciuda faptului că au distrus o mare parte din marina iraniană.

„Singurul lucru care interzice tranzitul în strâmtoare în acest moment este atacul Iranului asupra navelor. Este deschis tranzitului, în cazul în care Iranul nu face acest lucru”, a declarat Hegseth la conferința de presă de vineri.

Ar putea trece ceva timp până când armata americană va putea rezolva problema strâmtorii, a declarat joi secretarul pentru Energie, Chris Wright, declarând pentru CNBC că o operațiune ar putea fi gata până la sfârșitul lunii.

Până atunci, Statele Unite și aliații săi sunt obligați să ia măsuri extraordinare pentru a încerca să reducă prețurile petrolului . Cele 32 de țări membre ale Agenției Internaționale pentru Energie au anunțat miercuri că intenționează să elibereze 400 de milioane de barili de petrol din stocurile lor, inclusiv 172 de milioane de barili din Statele Unite.

Suspendarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Câștigă Kremlinul

Într-un alt efort de a livra aprovizionări cu petrol pe piețele globale, administrația Trump a suspendat joi sancțiunile împotriva exporturilor de petrol rusesc , un regres pentru eforturile președintelui de a pune capăt războiului din Ucraina.

Decizia va aduce o câștig neașteptat pentru vistieria Kremlinului și îi va oferi, eventual, mai multe resurse pentru a-și finanța lupta.

Situația ar putea deveni și mai dificilă: obiectivele se schimbă, punctul final se îndepărtează. Rezolvarea?

Oricât de complicat ar putea fi să se pună capăt conflictului acum, situația ar putea deveni și mai dificilă dacă Statele Unite ar fi atrase în unele dintre versiunile mai ambițioase ale obiectivelor lui Trump, inclusiv schimbarea regimului, a declarat Dan Shapiro, care a fost ambasadorul SUA în Israel în timpul mandatului lui Obama și este acum membru al Consiliului Atlantic.

Trump ar putea gestiona unele dintre provocările legate de strâmtoare și uraniu fără a se implica într-un conflict fără sfârșit cu Teheranul, a spus el.

„Nu este clar dacă Iranul ar accepta un armistițiu declarat unilateral”, a spus el. „Dacă nu o fac, desigur, SUA ar trebui să răspundă, dar acest răspuns poate fi modelat într-un mod care să se îndrepte spre o detensionare treptată și reciprocă. Mi se pare o cale mai înțeleaptă decât acest set de obiective în continuă schimbare și un punct final în continuă îndepărtare, spre care altfel se pare că suntem atrași.”