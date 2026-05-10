Aspiratorul subacvatic pentru deșeuri și microplastice a câștigat marele premiu la un prestigios concurs pentru invenții

Dl. Turbino este „o invenție ecologică, conectată și axată pe cetățeni, care permite aspirarea deșeurilor de plastic și a microplasticelor fără a perturba viața marină”, potrivit unui comunicat de presă al concursului Lépine. Funcționarea fără motor permite utilizarea sa „în apropierea zonelor sensibile, cum ar fi straturile de iarbă marină sau stâncile”, potrivit creatorului său, relatează Le Figaro.

Ca și în anii precedenți, 250 de invenții au fost prezentate la această a 125-a ediție a concursului, care a avut loc la Porte de Versailles în timpul Târgului de la Paris (30 aprilie – 11 mai). Premiul al doilea a fost acordat lui Antoine Massebeuf, fondatorul Skwheel, „primele schiuri electrice pe roți”, care deschid „calea pentru practicarea acestui sport pe toate tipurile de teren”. Acest dispozitiv , „la răscrucea dintre sport, agrement și transport”, este compus din două module independente, fiecare cu roți și un sistem de motorizare.

Premiu și pentru un dispozitiv ce asigură securitatea corespondenței

Clément Mignani, Loïc Folgoas și Pascal Migeot de Baran au câștigat premiul al treilea cu Securpost, un senzor conectat care se instalează în cutia poștală și detectează depunerea și colectarea corespondenței sau a coletelor. Apoi, utilizatorului i se trimite o notificare, iar o opțiune îi permite acestuia să primească o fotografie a conținutului. Această invenție „abordează o incertitudine comună legată de livrarea corespondenței, în special atunci când notificările de livrare sunt nesigure”, potrivit creatorilor, care cred că instrumentul poate fi utilizat și în contexte logistice.

Prima ediție a concursului a avut loc în 1901

Încă de la prima sa ediție din 1901, prestigiosul premiu, fondat de prefectul poliției din Paris, Louis Lépine, a recunoscut inventatorii stiloului cu bilă, ai mașinii de tuns iarba, ai zdrobitorului de cartofi și ai fierului de călcat cu abur. În medie, aproape una din două invenții este comercializată după ce a fost prezentată la concurs, potrivit organizatorilor.