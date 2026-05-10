Bărbat arestat pentru că a aruncat o piatră într-o focă

Un scandal a izbucnit în SUA după ce un bărbat a aruncat o piatră într-un focă din Hawaii, potrivit NEXTA. Foca face parte din una dintre cele mai rare specii de mamifere marine din lume.
Incidentul a avut loc pe insula Maui și a fost filmat. Martorii au încercat să-l oprească pe bărbat, însă acesta a râs și a spus că este suficient de bogat încât să-și permită să plătească orice amendă.
După publicarea filmului, poliția l-a arestat pe agresor. Acesta riscă o sentință de până la un an de închisoare.
În Hawaii, au mai rămas aproximativ 1600 de foci călugăriță. Această specie este în pericol de dispariție.
A scandal has erupted in the U.S. after a deranged wealthy man threw a rock at a Hawaiian monk seal — one of the rarest marine mammals in the world.
The incident happened on the island of Maui and was caught on video. Witnesses tried to stop the man, but he just laughed and said… pic.twitter.com/03gMKrnzZo
— NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2026