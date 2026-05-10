Bărbat arestat pentru că a aruncat o piatră într-o focă

Un scandal a izbucnit în SUA după ce un bărbat a aruncat o piatră într-un focă din Hawaii, potrivit NEXTA. Foca face parte din una dintre cele mai rare specii de mamifere marine din lume.

Incidentul a avut loc pe insula Maui și a fost filmat. Martorii au încercat să-l oprească pe bărbat, însă acesta a râs și a spus că este suficient de bogat încât să-și permită să plătească orice amendă.

După publicarea filmului, poliția l-a arestat pe agresor. Acesta riscă o sentință de până la un an de închisoare.

În Hawaii, au mai rămas aproximativ 1600 de foci călugăriță. Această specie este în pericol de dispariție.