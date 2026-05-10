Controversă internațională privind baza secretă israeliană din Irak

Un oficial de rang înalt din domeniul securității irakiene a negat duminică rapoartele din mass-media care susțineau că Israelul a înființat o bază militară în deșertul irakian pentru a iniția atacuri aeriene împotriva Iranului.

Oficialul a declarat pentru publicația Anadolu că rapoartele despre baza militară secretă din deșertul vestic al Irakului sunt „false”. Oficialul a mai spus că în zona deșertică al-Nukhaib a avut loc o operațiune misterioasă în luna martie și că situația „a fost gestionată la momentul respectiv”.

Sâmbătă, The Wall Street Journal, citând surse, a relatat că Israelul a înființat o bază militară secretă în deșertul irakian pentru a sprijini atacurile împotriva Iranului.

Ziarul a susținut că trupele speciale israeliene au fost desfășurate la fața locului și că baza ar fi servit drept centru logistic pentru forțele aeriene. Sursele au mai dezvăluit că baza secretă a fost construită cu intermedierea americanilor înainte ca Israelul să lanseze atacurile asupra Iranului.

În luna martie, presa irakiană a relatat că un păstor a observat o activitate militară suspectă în zonă, inclusiv elicoptere. Trupele irakiene au fost trimise să investigheze și se pare că a avut loc un schimb de focuri între părți.

Întăririle trimise în zonă nu au descoperit nimic. Ulterior, Irakul a inițiat o plângere către SUA, acuzând forțele străine de implicare în incident. Armata israeliană a refuzat să comenteze informația. De asemenea, nu a existat niciun comentariu oficial din partea Irakului, Israelului sau SUA.