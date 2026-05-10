Rivalitatea dintre SUA și China ar putea bloca două proiecte de telescoape astronomice din Anzi

Americanii pun presiune pe autoritățile din Argentina și Chile ca să oprească cele două proiecte din Munții Anzi, potrivit New York Times. Americanii sunt îngrijorați că telescoapele ar putea fi folosite pentru a urmări sateliții americani sau pentru a comunica cu cei ai chinezilor.

Campania a început în timpul Administrației Biden și s-a intensificat după revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump. Americanii încearcă să restrângă influența Chinei în America Latină.

Președintele argentinian Javier Milei, susținut de Trump și de un ajutor financiar de 20 de miliarde de dolari americani înainte de alegerile de anul trecut, și-a modificat atitudinea prietenoasă față de Beijing.

Totuși, China rămâne profund implicată în economia Argentinei prin comerț, minerit și infrastructură. Un nou acord comercial SUA-Argentina include chiar și prevederi care limitează cooperarea spațială a argentinienilor cu alte țări.

În replică, autoritățile din China au numit poziția SUA „ridicolă” și au acuzat Washingtonul de „hegemonism”, menționând că americanii au propriile telescoape în regiune.