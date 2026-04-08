Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 40. Trump anunță o pauză de două săptămâni în atacurile asupra Iranului / Ce conține planul Iranului în 10 puncte pentru încheierea războiului cu SUA

Israelul continuă să bombardeze Libanul, deși Pakistanul spune că aliații sunt incluși în armistițiul dintre SUA și Iran

Premierul Pakistanului a declarat într-un comunicat că SUA și Iran, împreună cu aliații lor, au convenit asupra unui armistițiu imediat, care include și Libanul, iar aceasta a fost situația timp de aproximativ patru ore pe parcursul nopții.

Ulterior, prim-ministrului Israelului a spus că Libanul nu este inclus în armistițiu.

În aceste condiții, au fost atacuri aeriene asupra orașului Mashghara din Valea Bekaa și au fost bombardamente de artilerie asupra orașului Khiam, care a fost scena unor lupte intense în ultimele două săptămâni între Israel și Hezbollah.

Secretarul general al ONU salută armistițiul de două săptămâni

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat anunțul privind armistițiul de două săptămâni între Statele Unite și Iran, a declarat purtătorul său de cuvânt, Stephane Dujarric, într-un comunicat.

Guterres a făcut apel la toate părțile „să își respecte obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional și să se conformeze termenilor armistițiului, pentru a deschide calea către o pace durabilă și cuprinzătoare în regiune”, relatează Al Jazeera.

Netanyahu susține decizia lui Trump, dar spune că armistițiul „nu include Libanul”

„Israelul susține decizia președintelui Trump de a suspenda atacurile împotriva Iranului timp de două săptămâni – cu condiția ca Iranul să deschidă imediat strâmtorile și să înceteze toate atacurile împotriva SUA, Israelului și țărilor din regiune”, se arată în declarația biroului premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Cu toate acestea, „armistițiul de două săptămâni nu include Libanul”, se adaugă în declarație, deși anterior, premierul pakistanez a afirmat că armistițiul se aplică și Libanului.

AP: Iranul și Omanul vor avea dreptul să perceapă taxe pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul și Omanul vor avea dreptul să perceapă taxe de la navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, relatează Associated Press.

AP a citat un oficial regional anonim care a declarat că Iranul va folosi banii strânși pentru reconstrucție.

Iranul și Omanul împărtășesc drepturi teritoriale asupra Strâmtorii Ormuz.

Atacuri aeriene în timpul nopții asupra Irakului. Printre victime se află și copii

Doi copii se numără printre cele șapte persoane care, potrivit rapoartelor, au fost ucise într-o serie de atacuri aeriene în Irak, au declarat oficialii, înainte de anunțul privind armistițiul de două săptămâni.

„O casă a fost bombardată de un avion în orașul Khor Al-Zubair, potrivit martorilor oculari”, a declarat Thaer al-Salhi, membru al consiliului provincial din Basra, pentru agenția de știri AFP, scrie Al Jazeera.

„Vecinii spun că în casă locuiau cinci persoane – trei bărbați, o femeie și un copil, dar până acum au fost găsite doar trei cadavre”, a spus el.

Opt victime în sudul Libanului, în urma unui atac israelian

Ministerul Sănătății din Liban a anunțat că opt persoane au fost ucise și alte 22 au fost rănite în urma unui atac israelian asupra orașului Sidon, din sudul Libanului.

Nu s-a știut imediat când a avut loc atacul, potrivit Al Jazeera.

Irakul salută încetarea focului dintre SUA și Iran

Bagdadul speră ca armistițiul să contribuie la reducerea tensiunilor și să conducă la consolidarea securității și stabilității în regiune.

„Pe măsură ce ministerul își afirmă sprijinul pentru eforturile regionale și internaționale de a stăpâni crizele și de a acorda prioritate dialogului și diplomației, acesta subliniază necesitatea unui angajament deplin față de încetarea focului și a abținerii de la orice escaladare”, a declarat ministerul afacerilor externe din Irak.

Pe parcursul războiului, Irakul a fost martorul unor atacuri ale grupurilor pro-iraniene împotriva intereselor americane, precum și al unor lovituri israeliene și americane împotriva luptătorilor legați de Teheran.

Trecerea prin Strâmtoarea Hormuz va fi posibilă timp de două săptămâni, prin coordonarea cu forțele armate

Ministrul de externe al Iranului a dat publicității o declarație în numele Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, în care se precizează că „dacă atacurile împotriva Iranului vor înceta, puternicele noastre forțe armate își vor suspenda operațiunile defensive”.

„Timp de două săptămâni, trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Hormuz va fi posibilă prin coordonarea cu forțele armate iraniene și ținând seama de limitările tehnice”, a adăugat Araghchi, potrivit Al Jazeera.

Ce conține planul Iranului în 10 puncte pentru încheierea războiului cu SUA

Iran a prezentat un plan în 10 puncte pentru încheierea conflictului cu Statele Unite ale Americii, despre care președintele american Donald Trump a spus că reprezintă „o bază viabilă pentru negocieri”. Planul include cerințe precum acceptarea programului de îmbogățire a uraniului.

Potrivit declarației oficiale a Consiliului Suprem de Securitate Națională de la Teheran, prezentată la acceptarea armistițiului mediat de Pakistan, planul prevede „controlul continuu al Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, acceptarea îmbogățirii uraniului și ridicarea tuturor sancțiunilor primare și secundare”.

Printre alte cerințe importante se numără retragerea militară a SUA din Orientul Mijlociu și încetarea atacurilor asupra Iranului și aliaților săi.

Trump anunță o pauză de două săptămâni în atacurile asupra Iranului

Donald Trump a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că acceptă suspendarea pentru două săptămâni a bombardamentelor asupra Iranului, după discuții cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif și cu șeful armatei pakistaneze, Asim Munir. În mesaj, Trump afirmă că pauza ar urma să fie o „încetare a focului de ambele părți”, condiționată de redeschiderea „completă, imediată și sigură” a Strâmtorii Ormuz și de continuarea negocierilor pe baza unei propuneri iraniene în 10 puncte.

Drept urmare, contractele futures pe acțiunile americane au urcat puternic după ce președintele Donald Trump a anunțat, chiar înainte de termenul-limită că suspendă pentru două săptămâni atacurile asupra Iranului.

În același timp, cotația petrolului a scăzut abrupt. Contractele futures pentru țițeiul West Texas Intermediate au coborât cu aproximativ 9%, până în jurul valorii de 102 dolari pe baril, după declarația lui Trump.