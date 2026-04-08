Irakul își redeschide spațiul aerian

Irakul a anunțat miercuri redeschiderea spațiului său aerian, care fusese închis de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la scurt timp după ce Washingtonul și Teheranul au anunțat un armistițiu de două săptămâni, potrivit Le Figaro.

„Autoritatea Aviației Civile anunță redeschiderea spațiului aerian irakian pentru trafic (…) începând de astăzi, în urma stabilizării situației și a revenirii la condiții normale”, a anunțat organismul într-un comunicat, precizând că „toate zborurile civile sunt autorizate să se reia (…) pe aeroporturile țării ”, au transmis autoritățile irakiene.